El Polideportivo Padre Mugica muy cerca de transformarse en un estadio de fútbol de primer nivel.

El Municipio de San Vicente continúa fortaleciendo la infraestructura deportiva local con importantes avances en la segunda etapa de la puesta en valor del Polideportivo Municipal ubicado en Alejandro Korn.

Luego de una primera etapa en la cual se renovaron los sanitarios, vestuarios, duchas y haber ampliado el microestadio, actualmente se ejecutan tareas de mejora integral del nuevo campo de juego con césped sintético y la construcción de tribunas, que permitirán acompañar el crecimiento de la Liga Municipal y recibir competencias de la Asociación Metropolitana de Fútbol y de A.F.A, además de eventos deportivos de alto rendimiento.

Estas obras forman parte de una planificación sostenida que el Municipio lleva adelante desde el inicio de la gestión para impulsar el desarrollo deportivo, brindar espacios de calidad y garantizar que los vecinos y vecinas puedan entrenar, competir y disfrutar de instalaciones modernas y seguras.

En este marco, el intendente Nicolás Mantegazza remarcó la importancia de seguir invirtiendo en infraestructura deportiva y acompañar el crecimiento de las disciplinas locales. En ese sentido, expresó que “desde que arrancamos la gestión, venimos haciendo una apuesta muy fuerte a la infraestructura deportiva, y al mismo tiempo la puesta en valor de nuestro polideportivo municipal”.

Además, agregó que “en esta segunda etapa estamos consolidando el campo de juego y haciendo las tribunas para llevar adelante las competencias locales y de la Asociación Metropolitana, sumadas a las competencias de jerarquía que tengamos en la ciudad y en la región, para transformarse en una nueva arena para espectáculos deportivos”.

Con cada avance, el Polideportivo Padre Mugica se consolida como un gran espacio de entrenamiento y participación posicionándose como uno de los complejos municipales más completos de la región.

