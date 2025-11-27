Este proyecto fue avalado por la Provincia de Buenos Aires y busca mejorar las oportunidades laborales de los ciudadanos a través del aprendizaje de nuevas habilidades.

Un nuevo Centro de Formación Laboral (CFL) comenzará a funcionar en Brandsen tras la firma de un acuerdo entre la Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina Autónoma (CTA-A) y el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. El acto se realizó en la Sala Felipe Vallese del Ministerio de Trabajo y contó con la presencia del secretario general de la central, Oscar de Isasi, y el ministro bonaerense del área, Walter Correa, quienes rubricaron el convenio que dará marco al funcionamiento del espacio.

El CFL será gestionado por la CTA-A y tendrá como finalidad impulsar políticas de promoción del empleo en articulación con los sectores productivos regionales. Además, buscará generar herramientas de acompañamiento para la inserción laboral de las y los egresados y fortalecer los vínculos con el sistema científico, tecnológico y universitario.

Durante la firma, De Isasi destacó la importancia de la formación profesional con mirada sindical: “En un mundo del trabajo que no es fácil, aportar conocimiento científico no es un dato menor. Y hacerlo con conciencia de clase es un dato político en sí mismo”, afirmó. También remarcó la lucha histórica del movimiento obrero para la creación de estos espacios de aprendizaje.

A su turno, Correa aseguró que “la formación tiene que estar al servicio de las y los trabajadores y de nuestras organizaciones sindicales”. Y señaló que no puede convertirse “en un voucher ni un negocio”, sino que debe representar un Estado presente que garantice derechos, oportunidades y dignidad.

En la misma línea, el secretario de Formación de la CTA-A bonaerense, Fernando Ferro, resaltó que mientras a nivel nacional se recortan recursos educativos, en la Provincia se avanzan en nuevas propuestas de capacitación. Sostuvo que el CFL de Brandsen busca acompañar las necesidades de los distritos, tanto en el sector agrario como industrial, y recordó el pasado fabril de la región ligado a empresas como Peugeot y Citroën en Jeppener.

El referente de la regional Brandsen-Ranchos, Fabio de Mario, valoró la experiencia previa desarrollada este año con un curso de colocación de durlock, el cual tuvo una alta participación de trabajadores que asistieron tanto para aprender como para perfeccionarse. Señaló que estas propuestas aportan mano de obra calificada tanto para el sector estatal como para el privado.

Del encuentro participaron también distintos representantes provinciales de la CTA-A y autoridades de la cartera laboral bonaerense, quienes ratificaron la voluntad de continuar ampliando estrategias de formación y empleo en todo el territorio.

Con este nuevo centro, Brandsen suma una herramienta clave para la capacitación y el desarrollo productivo local, apostando a mejorar la empleabilidad y fortalecer la industria regional.

