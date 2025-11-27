El mismo reunió a quienes desarrollan y acompañan la política cultural en el territorio bonaerense, generando un espacio de intercambio sobre experiencias, diagnósticos y propuestas para seguir fortaleciendo las acciones culturales en cada distrito.

Éste fue realizado en el Teatro Argentino de La Plata, junto al Gobernador Axel Kicillof; la Presidenta del Instituto Cultural, Florencia Saintout; el Intendente de La Plata, Julio Alak; la actriz y referente del teatro argentino, Cristina Banegas; y Ernesto Bauer, director general y artístico del Teatro Argentino y anfitrión del encuentro, además de intendentes y referentes de la cultura de toda la Provincia.

El Gobernador destacó que desde el Gobierno provincial intensificaron los esfuerzos para lograr acompañar los proyectos culturales de la región, y agregó que ese momento de reunión serviría para debatir y conocer la realidad actual del sector, lo cual implica un paso fundamental para el diseño de políticas que realmente se interesen e incluyan a los protagonistas del sector.

Por su parte, Saintout subrayó: “Además de su industria y su desarrollo agropecuario, la Provincia cuenta con bibliotecas populares, cineastas, poetas, productores audiovisuales e historiadores que necesitan de un Estado que los acompañe como lo hace este Gobierno”. “Vamos a seguir trabajando en este camino porque el pueblo tiene derecho a producir y a acceder a los bienes culturales que conforman su identidad”, agregó.

Además Julio Alak, Intendente de la ciudad de La Plata mencionó que el encuentro es parte de las políticas transformadoras que lleva adelante el Gobierno provincial en materia de cultura. Además explicó que la ciudad que dirige logró recuperar el patrimonio histórico, los espacios públicos principales y se impulsaron diferentes expresiones artísticas para el público bonaerense.

Estuvieron presentes el asesor general de Gobierno, Santiago Pérez Teruel; las subsecretarias de Promoción Sociocultural, Lorena Riesgo, y de Políticas Culturales, Victoria Onetto; sus pares de Energía, Gastón Ghioni; y Técnico, Administrativo y Legal del Instituto Cultural, Tomás Viviani; los intendentes de Salliqueló, Ariel Succurro; de Las Flores, Alberto Gelené; de Suipacha, Juan Luis Mancini; de Azul, Nelson Sombra; de Berisso, Fabián Cagliardi; la intendenta de Cañuelas, Marisa Fassi; el director General y Artístico del Teatro Argentino, Ernesto Bauer; el director del Teatro del Lago, Tristán Bauer; y artistas invitados.

También estuvieron presentes la Secretaria de Desarrollo para la Comunidad, Gabriela Cienfuegos, y Inés Revil, en representación de las áreas culturales locales.

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp