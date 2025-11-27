En esta época de egreso abundan los actos, cenas y juntadas de 10, 20, 30 y hasta 50 Aniversario. Muchas veces, las fotos que encontramos de nuestra época estudiantil nos devuelven un recuerdo que parece escondido en nuestra mente y que resurge con cada uno de sus detalles, como si hubiese pasado ayer.

Hoy Gustavo, un vecino de nuestra localidad, nos compartió un recuerdo de hace 5 décadas, plasmado en una foto que muestra a su grupo escolar, el cual perteneció a la división 5° 1ra, formando parte de la promoción 1975.

Por otro lado, recordó a sus compañeros y compañeras: «Las chicas son de izquierda a derecha; Beatriz Bergamasco, Alba Larumbe, Liliana Borda, Viviana Resto, Adriana Bianconi, Liliana Greco, Marilina Belluz, y Adriana Tassone. Los varones: Hugo Palavecino, Juan C, Magyary, Juan Carlos Labarere(preceptor), Rodolfo Darchez, Claudio Zangara, el Profe Ing Oscar Bianchi, Sergio Marioni, y Gustavo Posadas».

Las risas, las manos en pose y esas miradas atentas a la cámara que retató al grupo en aquel entonces no sólo implica el recuerdo aquella promoción, sino que funciona como un viaje al pasado para muchas otras personas, que al ver esa foto vuelven a los recreos ruidosos, los guardapolvos, la tinta desparramada y el sonido de la tiza mientras la profesora escribía en el pizarrón de madera.

Te invitamos a compartirnos a través de Whatsapp cuál es tu recuerdo de la época estudiantil.

