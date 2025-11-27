A veces las historias que llegan a las organizaciones proteccionistas te desarman… y te obligan a reaccionar. Eso pasó el sábado a la noche, cuando una perra fue atropellada en la Ruta 210 y, gracias a una voluntaria y a la familia que dio aviso, lograron que pasara la noche internada con calmantes.

Alias: APAA.CNEL.BRANDSEN

Hoy esa perrita tiene nombre —Pindonga—, tiene una familia que la está transitando “como a una reina”… pero también tiene un diagnóstico durísimo: necesita dos cirugías para volver a caminar, y la primera tiene un costo inicial de $800.000, con urgencia para intervenirla en los próximos días.

APAA Brandsen lanzó una cruzada solidaria para juntar el dinero y que Pindonga pueda tener una segunda oportunidad. Cualquier aporte —$500, $1.000, $2.000 o lo que cada uno pueda— suma y ayuda.



🖤 Ayudemos a Pindonga a volver a caminar El sábado por la noche, APAA Brandsen recibió un alerta por una perra atropellada sobre la Ruta 210. Gracias a una voluntaria y a la familia que dio aviso, lograron que pasara la noche internada y medicada. Hoy la perra, bautizada Pindonga, se encuentra en tránsito y recibiendo todos los cuidados. Sin embargo, las placas revelaron un panorama complicado: necesita al menos dos cirugías para volver a caminar. La primera intervención tiene un costo estimado de $800.000 y debe realizarse lo antes posible. Desde APAA apelan a la solidaridad de la comunidad. Cada aporte —de $500, $1.000, $2.000 o lo que cada uno pueda— será fundamental para cubrir los gastos y darle a Pindonga la oportunidad de volver a caminar. 💳 Datos para colaborar Alias: APAA.CNEL.BRANDSEN 👉 Seguir a APAA en Facebook “Una vez más confiamos en la solidaridad”, expresaron desde APAA Brandsen.

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp