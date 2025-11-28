El mismo tuvo como fin reconocer el esfuerzo de estudiantes de primaria y secundaria, destacando su participación en instancias provinciales y nacionales con propuestas innovadoras.

La Municipalidad, a través de la Subsecretaría de Educación y Juventud y junto a Jefatura Distrital participaron en la tarde del jueves en el acto de reconocimiento a los estudiantes destacados a nivel primario y secundario de nuestro Distrito. El mismo se realizó en la Sala de Cultura.

En este Ciclo Lectivo 2025 que está llegando a su fin, se destacaron proyectos de robótica, ferias de ciencia, olimpíadas de matemática, el Modelo ONU de la UNLP, Parlamento Juvenil, Parlamento de Adultos y el programa Futuro Memoria, entre otros. Se contemplaron las tareas de escuelas públicas y privadas de los distintos niveles y modalidades.

Desde la Comuna expresaron su orgullo por el trabajo de los estudiantes, quienes “llevaron sus proyectos a instancias provinciales y nacionales, mostrando dedicación, creatividad y un fuerte compromiso con el aprendizaje”.

