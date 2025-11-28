El sábado 13 se realizará una Feria Navideña en La Dolly II

En la Plaza de los Inventores, los más chicos podrán disfrutar de la llegada de Papá Noel.

El próximo sábado 13 de diciembre, desde las 18.30, se realizará una Feria Navideña en el barrio La Dolly II. El evento contará con paseo de artesanos y emprendedores; juegos; y la llegada de Papá Noel para los más chicos

El evento es organizado por la sociedad de fomento de aquella barriada y el punto de reunión será la Plaza de los Inventores -Westinghouse y Edison-.

La presidenta de la entidad, Claudia Cienfuegos, había adelantado en el mes de septiembre al ciclo Grassi.com sobre esta jornada y que todo lo recaudado en las actividades les permite seguir mejorando el barrio.

De hecho, las ferias de artesanos y emprendedores, que habían nacido como una forma de dar visibilidad a los vecinos del barrio, creció tanto que terminó sumando participantes de otros lugares de la Ciudad.

¡Sumate a la Comunidad InfoBrandsen! Muchos portales como La Nación, Olé o Clarín optan por suscripciones pagas para acceder al contenido.



Nosotros nunca lo haremos.



Si nuestro contenido te gusta, te sirve o simplemente querés apoyar este proyecto independiente,

te invitamos a sumarte con un simple gesto: ¡invitarnos un cafecito! ☕



¡Muchas Gracias de parte de todo el equipo de InfoBrandsen!

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp