La iniciativa propone forestar con flora local y promueve la biodiversidad. Se plantó un retoño del ceibo de la EP 10 para que su legado continúe.

La Escuela Primaria Nº6 «Ricardo Gutiérrez» inauguró su Bosque de Nativas en la tarde del jueves. En el marco del proyecto gestado por la comunidad educativa, acompañó la Municipalidad con distintas autoridades locales y bonaerenses. La iniciativa propone forestar el patio escolar con distintas especies autóctonas, promoviendo su conocimiento y difundiendo sus beneficios para la biodiversidad local.

Durante la actividad, el Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires desarrolló un taller educativo a cargo del equipo del Plan Provincial Nativas Bonaerenses, donde se compartieron conceptos sobre flora nativa y su importancia ambiental. Además, se plantó un retoño del histórico ceibo perteneciente a la Escuela Primaria N°10.

Este proceso comenzó debido a que la institución no tenía sombra por la tarde, lo cual los llevó a decidir plantar distintos árboles que reduzcan el impacto del sol y el calor en el área. La última forestación fue proyectada por la comunidad educativa junto a Germán Groso y se dividió en dos sectores: uno recreativo para las clases de educación física y otra de estudio.

El proyecto se trata de un bosque que cuenta con más de 14 especies, entre las cuales se encuentran: Coronillo; Espinillo; Tala; Molle; Taruma; Algarrobo blanco; Sauce Criollo; Ceibo; y Palo Amarillo.

El Bosque de Nativas representa una acción de educación ambiental y participación comunitaria, fortaleciendo el vínculo de las infancias con el cuidado del ambiente. “La idea es que en un futuro se pueda compartir este nuevo espacio junto a otras instituciones educativas del Distrito”, manifestó Elizabeth Ojuez, directora del establecimiento.

Acompañaron la jornada la Jefa Distrital, Patricia Krannevitter; la Presidenta del Consejo Escolar, Victoria Natalichio; el Director de Ambiente, Ignacio Storni; y la Directora de Juventud, Sol Guerín; junto a estudiantes, docentes y familias de la comunidad educativa.

