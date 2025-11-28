Un vecino de 18 años fue encontrado sin vida esta mañana en el kilómetro 2 de la Ruta 54.

La tragedia volvió a golpear esta mañana en la Ciudad con la trágica noticia de que Benjamín Alfano, un joven de 18 años fue hallado sin vida en Ruta 54, km. 2. De acuerdo a las fuentes consultadas, no se habrían observado signos de violencia y todo indica que se trató de un suicidio por ahorcamiento. En el lugar trabajaron efectivos de Estación de Policía Comunal, realizando las tareas de rigor.

Si bien aún se desconocen los motivos que habrían llevado al joven a tomar esta decisión, el hecho caló hondo en la comunidad; en especial en muchos de los jóvenes que lo frecuentaban.

ERA JUGADOR DE LAS MANDARINAS

El Club Deportivo y Fomento Las Mandarinas se hizo eco de la situación ya que el joven era jugador de la institución. Mediante un comunicado dio a conocer que las actividades planificadas para este viernes en sus dos predios, fueron suspendidas en señal de luto y de acompañamiento a la familia, pidieron una oración en su memoria.

“Ante una situación tan dolorosa como la que atravesamos hoy, queremos recordar que nadie tiene por qué cargar solo con lo que siente.

Si vos, o alguien que conocés, está pasando por un momento difícil, tiene ideas que le generan miedo, siente que nada tiene sentido o no encuentra salida, es importante pedir ayuda. Hablar puede salvar una vida”, expresaron desde la comisión directiva mandarinera.

Líneas de acompañamiento y prevención del suicidio:

📞 135 (línea gratuita desde CABA y Gran Buenos Aires)

📞 (011) 5275-1135

📞 0800-345 -435 (desde todo el país)

La atención es personal, confidencial y anónima, todos los días del año.

Por Nicolás Bresky

