Necrológicas semanales: 28 de noviembre 2025

JUAN CARLOS FEDERIZZI
Falleció el 22-11-2025
Q.E.P.D: Sus familiares y amigos participan su fallecimiento y agradecen condolencias recibidas.
Sus restos fueron trasladados al cementerio Municipal de Indio Rico, partido de Coronel Pringles.
KIYOKO NAKAI Vda. de KATSUREN
Falleció el 26-11-2025
Q.E.P.D: Sus hijas: Celina y Aurelia Katsuren; sus hijos políticos: Miguel y Armando; sus nietos: Ramiro, Fernando, Stella y Sergio; su nieta política: Silvina; sus bisnietas Jesica y Naomi, demás familiares y amigos participan su fallecimiento, agradecen asistencia al velatorio y condolencias recibidas.
Sus restos fueron trasladados al cementerio “Parque de la Gloria” el mismo día a las 15.30.
LIBERATO AYALA
Falleció el 27-11-2025
Q.E.P.D: Sus hijos, hijos políticos, nietos, demás familiares y amigos participan su fallecimiento, agradecen asistencia al velatorio y muestras de pesar recibidas.
Sus restos fueron inhumados en el cementerio local el 28-11-2025 a las 16.00.
Honras fúnebres a cargo de:
