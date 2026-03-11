El brandseño relató en Grassi.com cómo vive junto a su familia los días de tensión tras los bombardeos en la región. Alertas en los celulares, misiles interceptados y una ciudad que quedó prácticamente paralizada.

La escalada del conflicto en Medio Oriente se vive con preocupación en gran parte del mundo, pero también con una intensidad especial entre quienes residen en la región. Uno de ellos es Claudio Zarlenga, vecino de Brandsen que desde hace años vive en Dubái junto a su familia y que relató en Grassi.com (Estación Radio) cómo atraviesan los días posteriores a los bombardeos y al lanzamiento de misiles en distintos puntos de los Emiratos Árabes Unidos.

Según explicó, el inicio de los ataques tomó por sorpresa a gran parte de la población: “Fue totalmente inesperado. Nosotros sabemos que estamos en una región donde siempre hay conflictos, pero acá en los Emiratos, en Dubái, siempre nos sentimos muy seguros”, contó.

El brandseño relató que el episodio que marcó un antes y un después ocurrió el sábado 28 de febrero por la noche, cuando comenzaron los primeros ataques y se activaron los sistemas de defensa. “Desde que empezó han tratado de tirar muchos misiles y drones. Por suerte, hasta ahora la mayoría han sido interceptados y han caído muy pocos en tierra”, explicó.

ALERTAS EN LOS CELULARES

Zarlenga señaló que el gobierno de los Emiratos implementó un sistema de comunicación directa con los residentes que funciona a través de alertas en los teléfonos celulares: “Hay un sistema de alarma en los móviles que nos aconseja estar adentro y no acercarnos a las ventanas. Después, cuando el gobierno evalúa que pasó el peligro, nos mandan otro mensaje para que volvamos a hacer una vida normal”, detalló.

A pesar de esas medidas, los momentos de mayor tensión se vivieron durante los primeros ataques, cuando incluso pudieron observar restos de misiles cayendo desde el cielo. “El sábado pasado fue la primera vez en mi vida que vi una luz cayendo del cielo. Eran partes de misiles que habían sido interceptados, pero igual caen como un fuego, como un cometa”, relató.

En algunos casos, las explosiones se produjeron relativamente cerca del lugar donde vive con su familia: “Es impactante en serio, porque estás ahí pensando que ese misil puede matar a diez, veinte o cien personas. Es una experiencia de vida que no se la recomiendo a nadie”, afirmó.

DORMIR LEJOS DE LAS VENTANAS

Zarlenga vive en Dubái con su esposa y sus dos hijos pequeños. Como medida preventiva, durante algunos días decidieron modificar su rutina dentro del departamento: “Donde vivimos, las habitaciones y el comedor tienen ventanas muy grandes. Hubo un par de noches que dormimos en el corredor, que es la única parte donde no hay ventanas”, contó.

La preocupación también se sintió especialmente en su familia: “Tengo dos nenes chiquitos y mi mujer se puso muy nerviosa. Lo importante es tratar de mantener la calma por ellos”, señaló.

CIUDAD CASI PARALIZADA

El impacto del conflicto también se siente en la actividad económica y en la vida cotidiana de la ciudad, que normalmente se caracteriza por su intenso movimiento: “Toda la ciudad está bastante parada. Dubái normalmente tiene muchísimo tráfico y ahora está todo muy tranquilo”, explicó.

Zarlenga trabaja en el sector hotelero y confirmó que la caída del turismo fue inmediata: “Nosotros hace dos o tres días que reabrimos, pero estamos trabajando a un 20 o 30 por ciento. La gente está asustada y está todo el mundo expectante a ver qué pasa”, afirmó.

TURISTAS VARADOS EN AEROPUERTOS

Otro de los efectos inmediatos del conflicto fue la suspensión de vuelos y la situación de personas que quedaron varadas en los aeropuertos. Su esposa trabaja en uno de los hoteles más importantes de la ciudad y pudo conocer de cerca algunos de esos casos.

“Esto empezó el sábado a la noche y había mucha gente en el aeropuerto lista para viajar que no pudo salir. Algunos no pudieron volver a los hoteles y se quedaron en el medio”, explicó.

Sin embargo, quienes estaban alojados recibieron asistencia directa del gobierno: “A los turistas que estaban en los hoteles el gobierno les está pagando la estadía por el tiempo que dure la situación, así que en ese sentido están contenidos”, indicó.

MENSAJES DE CALMA

A pesar de la incertidumbre, Claudio destacó el manejo que están realizando las autoridades del país: “El gobierno está tratando de transmitir tranquilidad. Incluso los líderes de los Emiratos están yendo a los shoppings a tomar café para mostrar que la vida sigue y que la gente mantenga la calma”.

En cuanto al futuro del conflicto, Zarlenga reconoció que hay muchas versiones circulando: “Se escucha de todo. Nadie sabe realmente cuánto puede durar esto. Personalmente creo que no debería tardar demasiado, pero la verdad es que es imposible saberlo”.

Mientras tanto, la prioridad sigue siendo cuidar a su familia y atravesar la situación con la mayor serenidad posible: “Estamos tratando de mantener la calma por la familia. Ojalá que todo esto termine lo más rápido posible por el bien de todos”, concluyó.

