La propuesta busca fortalecer el aprendizaje de estudiantes de nivel primario con sedes en diversos barrios. Los interesados deben anotarse de forma presencial en la Oficina de Educación.



Desde la Oficina de Educación informaron que se abrieron las inscripciones a los Talleres de Apoyo Escolar, una propuesta pensada para fortalecer el aprendizaje, con sedes en varios puntos del Distrito para facilitar el acceso.

“Las trayectorias educativas necesitan acompañamiento. Estos son espacios gratuitos donde estudiantes de nivel primario pueden reforzar contenidos, hacer tareas y recibir acompañamiento fuera del horario de clases”, explicaron desde la Comuna.



Acercate a la Oficina de Educación para realizar la inscripción y sumate a los Talleres de Apoyo Escolar.



Inscripción presencial

➡️ Oficina de Educación – Sáenz Peña 676

➡️ De 8:30 a 13:30 hs



SEDES Y HORARIOS

Barrio Las Acacias:

Lunes y jueves de 15 a 17 hs en el CAPS

Centro:

Miércoles de 17:30 a 19 hs en la Biblioteca Popular Gral. José de San Martin

Barrio Los Pinos:

Jueves de 17:30 a 19 hs en el Anexo Soc. de Fomento

Barrio Las Mandarinas:

Martes de 17:30 a 19 hs en la Biblioteca Frutos Ortiz.

