La iniciativa busca crear un equipo de especialistas que potencie el comercio local y los proyectos de la economía popular.

El Municipio de San Vicente abrió la convocatoria para participar del Programa Internacional de Formación para Emprendedores y Pequeños Comerciantes, una iniciativa que busca fortalecer el ecosistema emprendedor local a través de la capacitación y la transferencia de herramientas para el desarrollo de proyectos productivos.

El Municipio otorgará 20 becas que cubrirán la totalidad del curso para quienes resulten seleccionados. La capacitación tendrá una duración intensiva de 40 horas, distribuidas en una semana de formación presencial continua, y contará además con instancias de tutoría durante el proceso formativo.

Las clases comenzarán el 16 de marzo y se desarrollarán de 9 a 15 horas, brindando a los participantes una experiencia intensiva con contenidos orientados a la práctica y al acompañamiento de proyectos. Contará con la participación de Efrén Miranda como conferencista y formador.

La propuesta es organizada en conjunto con la Fundación INCYDE y cuenta con el acompañamiento de la Secretaría de Producción, Empleo e Innovación del municipio. El objetivo es formar un equipo especializado capaz de asesorar y acompañar a emprendedores y pequeños comerciantes en la planificación y desarrollo de sus proyectos.

El programa apunta a fomentar el espíritu emprendedor, promoviendo la transferencia de experiencias, metodologías de trabajo y conocimientos vinculados a la consultoría empresarial. A partir de esta formación, los participantes podrán adquirir herramientas para orientar a emprendedores en la elaboración y mejora de sus planes de negocio, contribuyendo al desarrollo económico local.

Esta iniciativa busca generar un efecto multiplicador en la formación de emprendedores en el distrito, fortaleciendo el entramado productivo local y brindando nuevas herramientas para el crecimiento de proyectos y comercios de San Vicente. Esta es una de las primeras acciones de formación que llevará adelante la nueva Escuela Municipal de Oficios, que será lanzada el próximo mes, junto al área de economía popular local.

Dirección de prensa | Municipalidad de Sanvicente

