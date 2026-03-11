Más de mil participantes ya confirmaron su presencia en la competencia que se correrá el 29 de marzo con epicentro en el Prado Español.

El próximo 29 de marzo, la Ciudad será sede de la primera etapa del EcoTrail, que marcará el comienzo del Circuito Argentino de Aventura 2026. El evento ya cuenta con más de 1000 participantes confirmados, lo que anticipa una jornada deportiva de gran convocatoria y movimiento en la localidad.

La competencia forma parte del formato Trail Experience, una propuesta que combina deporte, naturaleza y actividades para toda la familia. Durante el día habrá carreras para diferentes niveles, desde corredores experimentados hasta quienes desean participar de manera recreativa.

El cronograma iniciará a las 6.30 en el Prado Español; a las 9.30 iniciará la categoría Kids y minutos antes de las 10 será la gran competencia que tendrá 5K, 10K, 16K y 23K, la cual recorrerá la zona del Samborombón Chico desde el puente en cercanías a Monte Viejo hasta las cercanías del puente del barrio Las Acacias.

Además de la competencia deportiva, el evento contará con stands, música y un puesto gastronómico cuya recaudación será a beneficio de la Cooperadora del Hospital Municipal Francisco Caram, sumando así un componente solidario a la jornada.

