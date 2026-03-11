La Municipalidad de Brandsen continúa avanzando con la obra de infraestructura que permitirá dotar de servicios y red cloacal a las 36 viviendas del barrio.

Los trabajos forman parte de las tareas necesarias para que las unidades habitacionales cuenten con las condiciones adecuadas antes de ser habitadas por las familias adjudicatarias.

De esta manera, se avanza en la preparación del sector para garantizar que las viviendas dispongan de los servicios esenciales y puedan ser entregadas en condiciones adecuadas.

