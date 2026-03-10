En los últimos días volvió a circular información sobre el fin de la Ley de Alquileres y posibles cambios en los contratos a partir de abril. La normativa nacional que regulaba los alquileres fue derogada a fines de 2023 mediante un decreto del Gobierno nacional, lo que modificó las reglas del mercado inmobiliario en todo el país. La situación también alcanza a la provincia de Buenos Aires y genera dudas entre propietarios e inquilinos sobre cómo se ajustarán los valores y qué condiciones rigen actualmente.

La normativa anterior fue eliminada a fines de 2023 mediante el DNU 70/2023 del Gobierno nacional. A partir de ese momento, el mercado de alquileres pasó a regirse nuevamente por el Código Civil y Comercial, lo que permite mayor libertad para acordar las condiciones entre las partes.

¿Qué cambió en los contratos?

Con la derogación de la ley, ya no existe una única regla obligatoria para todos los alquileres. Ahora, propietarios e inquilinos pueden acordar diferentes aspectos del contrato, entre ellos:

Duración del contrato

Forma y frecuencia de actualización del alquiler

Índice de ajuste (inflación, índice de precios u otro mecanismo acordado)

Esto significa que cada contrato puede tener condiciones distintas, dependiendo de lo que se haya firmado al momento de iniciar el alquiler.

¿Por qué algunos alquileres aumentarán en abril?

Los incrementos que se mencionan para abril no responden a una nueva ley. En muchos casos se trata simplemente de contratos que establecieron previamente una fecha de actualización en ese mes.

Por ejemplo, pueden existir:

Contratos firmados bajo la antigua ley, con aumentos anuales mediante el índice ICL.

Contratos más recientes con ajustes semestrales o trimestrales.

Contratos nuevos con actualizaciones pactadas según inflación u otros indicadores.

¿Aplica también en la provincia de Buenos Aires?

Sí. Las normas que regulan los contratos de alquiler son de carácter nacional, por lo que las mismas reglas rigen tanto en la provincia de Buenos Aires como en el resto del país.

En consecuencia, los cambios alcanzan a ciudades como Brandsen, donde propietarios e inquilinos deben revisar las condiciones específicas de su contrato para conocer cómo y cuándo se aplicarán los ajustes.

Ante cualquier duda, especialistas recomiendan revisar el contrato firmado y, de ser necesario, consultar con una inmobiliaria o asesor legal para conocer las condiciones vigentes en cada caso.