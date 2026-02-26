Una empresa del rubro industrial radicada en la zona se encuentra en la búsqueda de un Técnico de Mantenimiento para incorporar a su equipo de trabajo. La convocatoria está orientada a perfiles técnicos con experiencia en mantenimiento industrial y conocimientos específicos en electricidad, electrónica y sistemas industriales.

BÚSQUEDA LABORAL – TÉCNICO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

Importante empresa del rubro industrial de la zona se encuentra en la búsqueda de Técnico de Mantenimiento para incorporar a su equipo de trabajo.

Requisitos técnicos

  • Conocimientos sólidos en electricidad y electrónica industrial
  • Experiencia como tablerista industrial
  • Conocimientos en hidráulica y neumática
  • Formación en PLC (no excluyente)

Zona de residencia

  • Jeppener, Brandsen, La Plata (o alrededores con movilidad propia)

Perfil buscado

  • Edad: 23 a 45 años
  • Proactividad
  • Capacidad de trabajo en equipo
  • Responsabilidad y compromiso

Se valorará experiencia previa en mantenimiento industrial en plantas productivas.

📩 Enviar CV actualizado
Indicar en el asunto: “Mantenimiento Industrial”
ariadna.fajdic@branagro.com.ar

