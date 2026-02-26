Una empresa del rubro industrial radicada en la zona se encuentra en la búsqueda de un Técnico de Mantenimiento para incorporar a su equipo de trabajo. La convocatoria está orientada a perfiles técnicos con experiencia en mantenimiento industrial y conocimientos específicos en electricidad, electrónica y sistemas industriales.
¡Sumate a la Comunidad InfoBrandsen!
Muchos portales como La Nación, Olé o Clarín optan por suscripciones pagas para acceder al contenido.
Nosotros nunca lo haremos.
Si nuestro contenido te gusta, te sirve o simplemente querés apoyar este proyecto independiente,
te invitamos a sumarte con un simple gesto: ¡invitarnos un cafecito! ☕
¡Muchas Gracias de parte de todo el equipo de InfoBrandsen!
InfoBrandsen Empleos
Podes sumarte a nuestro canal para recibir las ofertas en tu celular.
Hace click en la siguiente imágen y ya sos parte!