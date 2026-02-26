Una empresa del rubro industrial radicada en la zona se encuentra en la búsqueda de un Técnico de Mantenimiento para incorporar a su equipo de trabajo. La convocatoria está orientada a perfiles técnicos con experiencia en mantenimiento industrial y conocimientos específicos en electricidad, electrónica y sistemas industriales.

BÚSQUEDA LABORAL – TÉCNICO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Importante empresa del rubro industrial de la zona se encuentra en la búsqueda de Técnico de Mantenimiento para incorporar a su equipo de trabajo. Requisitos técnicos Conocimientos sólidos en electricidad y electrónica industrial

Experiencia como tablerista industrial

Conocimientos en hidráulica y neumática

Formación en PLC (no excluyente) Zona de residencia Jeppener, Brandsen, La Plata (o alrededores con movilidad propia) Perfil buscado Edad: 23 a 45 años

Proactividad

Capacidad de trabajo en equipo

Responsabilidad y compromiso Se valorará experiencia previa en mantenimiento industrial en plantas productivas. 📩 Enviar CV actualizado Indicar en el asunto: “Mantenimiento Industrial” ariadna.fajdic@branagro.com.ar

¡Sumate a la Comunidad InfoBrandsen! Muchos portales como La Nación, Olé o Clarín optan por suscripciones pagas para acceder al contenido.



Nosotros nunca lo haremos.



Si nuestro contenido te gusta, te sirve o simplemente querés apoyar este proyecto independiente,

te invitamos a sumarte con un simple gesto: ¡invitarnos un cafecito! ☕



¡Muchas Gracias de parte de todo el equipo de InfoBrandsen!

InfoBrandsen Empleos

Podes sumarte a nuestro canal para recibir las ofertas en tu celular.

Hace click en la siguiente imágen y ya sos parte!

