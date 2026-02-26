Así lo informaron desde la empresa. Se sumarán dos viajes a La Plata y uno para regresar a Brandsen.

Desde la boletería local de Unión Platense, informaron sobre cómo funcionará el servicio la próxima semana. Por ello informan a todos sus pasajeros que habrá servicios de refuerzo desde Brandsen a La Plata y viceversa.

Por lo que, del lunes 2 al viernes 6 de marzo, se sumarán los siguientes viajes adicionales:

Brandsen a La Plata: 6:20 y 8:00.

a La Plata: 6:20 y 8:00. La Plata a Brandsen: 14:15.

Asimismo recuerdan que los usuarios pueden sacar sus pasajes con anticipación (hasta 7 días), considerando que, a partir de los 30 minutos previos de un servicio, se dará prioridad de atención a los pasajeros que viajen en el mismo. Por ejemplo, si el servicio sale a las 11:45, a partir de las 11:15, se dará prioridad a los pasajeros que viajen en ese servicio.

También aclaran que, los pasajeros menores de 18 años, deben presentar (en boletería y al abordar el micro) la debida autorización de Ministerio de Transporte de Provincia de Buenos Aires, junto con fotocopia del DNI de quien autoriza, y tener el DNI propio físico (o de Mi Argentina).

¡Sumate a la Comunidad InfoBrandsen! Muchos portales como La Nación, Olé o Clarín optan por suscripciones pagas para acceder al contenido.



Nosotros nunca lo haremos.



Si nuestro contenido te gusta, te sirve o simplemente querés apoyar este proyecto independiente,

te invitamos a sumarte con un simple gesto: ¡invitarnos un cafecito! ☕



¡Muchas Gracias de parte de todo el equipo de InfoBrandsen!

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp