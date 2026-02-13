Anoche, ladrones ingresaron a una casa en cercanías a OvoBrand y se llevaron una cuantiosa suma de dinero.

Un nuevo hecho de inseguridad sacude a la Ciudad ya que, en las últimas horas, ladrones ingresaron a una casa a Ruta 215, ubicada fuera del casco urbano, más precisamente entre la empresa OvoBrand y la rotonda del barrio Los Bosquecitos.

Si bien se desconocen los pormenores del hecho, desde el programa radial Una Buena Mañana (Estación Radio), aseguraron que los dueños de la casa no se encontraban al momento del robo y se encontraron con la triste noticia una vez que regresaron. En un primer momento, se presume que se llevaron una suma de dinero que sería de varios millones de pesos.

NOTICIA EN DESARROLLO

