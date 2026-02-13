Durante una jornada de trabajo, las autoridades recorrieron la construcción del Barrio Parque Altos de Miriní y las nuevas redes cloacales que beneficiarán también a Villa Coll y La Esperanza.

El intendente sanvicentino Nicolás Mantegazza, recibió al ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, para llevar adelante una reunión de trabajo y recorrer distintas obras que se ejecutan en el distrito, con el objetivo de fortalecer la infraestructura, optimizar la conectividad y ampliar los servicios esenciales.

Durante el encuentro, supervisaron la construcción de 200 hogares y obras estructurales que posibilitaran ampliar servicios en los barrios Villa Coll y La Esperanza. A su vez, evaluaron el avance de proyectos en marcha y planificaron nuevas intervenciones estratégicas para acompañar el crecimiento sostenido de San Vicente.

Durante la recorrida, visitaron el Barrio Parque Altos de Miriní, en Alejandro Korn, donde avanzan las 200 viviendas que se construyen de manera articulada con el Gobierno provincial. Esta iniciativa permitirá que numerosas familias accedan a su hogar propio y consoliden su proyecto de vida.

También supervisaron obras complementarias como la red de agua potable, cloacas, cordón cuneta y una red troncal de cloaca que posibilitará proyectar la ampliación del servicio a los barrios Villa Coll y La Esperanza, ampliando el acceso a infraestructura básica y mejorando la calidad de vida.

En ese sentido, la obra contempla la instalación de 2.205 metros lineales del sistema de desagües cloacales por gravedad y la red de agua potable con 577 metros lineales de PVC 90 mm y 1.623 metros lineales de PVC 75 mm.

Al respecto, Katopodis expresó: “El esfuerzo de los vecinos y vecinas lo devolvemos con más infraestructura urbana que es trabajo y calidad de vida para nuestra provincia”.

En conjunto con estas obras, se están realizando intervenciones de la Red Vial, que contempla la construcción de calles conformado por 10 manzanas, que alcanza un total de 15.757 m² de estabilizado granular, equivalentes a 27 cuadras con cordón cuneta, consolidando una infraestructura vial más segura, duradera y adecuada para el tránsito vehicular y peatonal.

Los trabajos incluyen tareas de limpieza y apertura de caja, saneamiento y compactación, ejecución de base de suelo seleccionado, base de suelo cemento y estabilizado granular. Asimismo, se prevé la construcción de cordón cuneta a lo largo de las trazas intervenidas.

La ejecución de estos trabajos resulta necesaria para asegurar la adecuada habitabilidad y el correcto funcionamiento del conjunto, además que fortalecerá la respuesta a la demanda habitacional del partido.

Con planificación y trabajo conjunto entre el Municipio y la Provincia, San Vicente continúa transformando la inversión pública en obras concretas que impactan directamente en la comunidad.

¡Sumate a la Comunidad InfoBrandsen! Muchos portales como La Nación, Olé o Clarín optan por suscripciones pagas para acceder al contenido.



Nosotros nunca lo haremos.



Si nuestro contenido te gusta, te sirve o simplemente querés apoyar este proyecto independiente,

te invitamos a sumarte con un simple gesto: ¡invitarnos un cafecito! ☕



¡Muchas Gracias de parte de todo el equipo de InfoBrandsen!

Dirección de prensa | Municipalidad de Sanvicente | Visita nuestra web: https://www.sanvicente.gob.ar/ |

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp