Carta de lectores: Preocupación por focos de incendio intencionales en El Molino

Una vecina advirtió sobre quemas reiteradas en una vivienda prefabricada cercana a la Ruta 210 y pide ayuda para visibilizar la situación.

Lorena, vecina del barrio El Molino, se comunicó con InfoBrandsen a través de la Lectores para expresar su preocupación por reiterados focos de incendio que -según señala- se estarían generando de manera intencional en una vivienda prefabricada ubicada en las inmediaciones de la Ruta 210, a la altura del kilómetro 67,100.

De acuerdo con su testimonio, el lugar se encuentra rodeado de pastizales, lo que incrementa el riesgo de propagación del fuego hacia viviendas cercanas: “Hay focos de incendio provocados en una casa, a metros de donde vivimos”, indicó.

La vecina remarcó que la situación se repite con frecuencia y genera temor entre quienes residen en la zona. “El tema es que alrededor es todo pastizal y es súper peligroso. Ya es más que evidente que hay focos intencionales”, afirmó, y agregó: “De otra manera no se explica lo que está pasando y estamos preocupados”.

Según detalló, los incendios se originarían siempre en el mismo punto y en horarios similares: “Es siempre la misma casa y a la misma hora que inicia el fuego”, sostuvo.

La mujer espera que la situación pueda ser evaluada por las autoridades correspondientes para prevenir consecuencias mayores.

