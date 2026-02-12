Iniciaron los operativos de libreta sanitaria deportiva y se refuerza el respaldo a los clubes del distrito.

Comenzaron los controles para la tramitación de la libreta sanitaria deportiva en el Centro de Atención Primaria de la Salud Dr. René Favaloro, como parte de una política integral que vincula el sistema sanitario con la actividad deportiva de las instituciones locales.

En el CAPS Favaloro, ubicado en Salvador Arcuri 900, en Alejandro Korn, profesionales médicos llevaron adelante chequeos clínicos a jóvenes que practican distintas disciplinas. Esta tarea se desarrolla de manera coordinada entre las áreas de Salud y Deportes, con el objetivo de acompañar a las familias y a los clubes, garantizando el cuidado integral de cada deportista.

Al respecto, el secretario de Salud, Gonzalo Mechura, señaló: “Comenzamos con los operativos vinculados a las libretas sanitarias deportivas. Iniciamos con 150 chicos, realizando el circuito que incluye medición de talla y peso, control de presión arterial, electrocardiograma y examen físico a cargo de médicos. Como siempre, la salud es prioridad”.

En esa línea, los equipos municipales continúan trabajando en conjunto con las entidades deportivas del distrito para acercar estos estudios y fomentar prácticas seguras.

Por otra parte, el intendente Nicolás Mantegazza recibió a integrantes de la comisión directiva del Club Social y Deportivo Fénix. Durante la reunión dialogaron sobre los proyectos que la institución impulsa en un nuevo predio para ampliar sus propuestas. El jefe comunal ratificó el acompañamiento del Municipio para fortalecer su crecimiento y potenciar el desarrollo de las y los atletas.

Asimismo, mantuvo un encuentro con las nuevas autoridades del Club 17 de Octubre, donde felicitó al presidente Fabián Barini y a su equipo, y avanzaron en iniciativas destinadas a consolidar la institución y promover el deporte comunitario.

De este modo, el Municipio afianza una estrategia integral que articula prevención en salud, mejora de infraestructura y apoyo institucional, entendiendo al deporte como una herramienta clave de inclusión, contención y crecimiento para toda la comunidad.

Dirección de prensa | Municipalidad de Sanvicente | Visita nuestra web: https://www.sanvicente.gob.ar/ |

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp