Esta propuesta educativa impulsada por el CENS N° 451 fue pensada para acompañar a jóvenes y adultos que quieren finalizar sus estudios secundarios de manera accesible y organizada.

🗓 Modalidad:

✔️ Clases presenciales 3 veces por semana

✔️ Orientación en Ciencias Sociales, Económica y Administración

✔️ Acompañamiento pedagógico y trayecto adaptado a la educación de adultos

Requisitos de inscripción

Planilla CENS (Jóvenes y Adultos).

Certificado de nacimiento.

Copia de DNI.

Constancia de estudios primarios.

Consultas e inscripción



📞 Teléfono: 2223 44-5566

🏫 Dirección: Las Heras 1770

