El Intendente de Brandsen participó de la apertura del Congreso Provincial de Seguridad realizada en la Escuela de Policía “Juan Vucetich” de Berazategui, encabezada por el gobernador Axel Kicillof y el ministro de Seguridad Javier Alonso, junto a intendentes y autoridades de distintos distritos bonaerenses.

Durante la jornada se presentaron inversiones en materia de seguridad, nuevo equipamiento, incorporación y capacitación de efectivos, líneas de trabajo orientadas a la prevención del delito y demostraciones operativas de las fuerzas de seguridad, en el marco de una política provincial que se implementa en articulación con los municipios.

Para Brandsen, la participación en estos espacios de trabajo resulta fundamental para acompañar las políticas de seguridad y continuar sumando herramientas que permitan fortalecer el cuidado de los vecinos y vecinas del distrito.

