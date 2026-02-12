¿Se viene la juntada de Therians en Plaza Brandsen?

Este jueves apareció un flyer en redes que anuncia el evento para el próximo lunes a las 17. Sobran las dudas, pero no faltan las bromas y hay quienes ya ofrecen servicio para pasearlos.

La fiebre Therian no se detiene y la pregunta era cuánto iba a tardar para que replique en Brandsen. Esa respuesta llegó durante las primeras horas de este jueves con la aparición de una invitación en redes sociales, la cual anuncia una supuesta “Gran juntada” en Plaza Brandsen.

La misma está pautada para el lunes a las 17 y si bien hay muchas dudas de que la convocatoria sea real, como así también de la existencia de jóvenes que se perciban como Therians, no faltaron los comentarios al respecto.

“Conectá con tu lado animal; juegos, charlas y actividades. Vení con tu gear therian”, reza la imagen sin muchos más detalles. Vale recalcar que no se sabe si es real o no la convocatoria, pero apareció una de similares características en Chascomús, la cual está pautada para este sábado a las 18 en el Parque Libres del Sur.

Ante la viralización del evento pautado en nuestra Ciudad, no faltaron los escépticos: “Es joda”; los indignados: “Decime que no es cierto”; y quienes lo rechazan fervientemente: “Para ir y cagarlos a palazos en el lomo”.

Pero tampoco falta lugar para los oportunistas que ya ofrecen servicio para pasearlos: ¿Sos therian y necesitas salir a pasear per tus humanos no te entienden? Ofrezco servicio de paseo por $5000 la hora”.

En San Nicolás, el pasado martes se convocó a la primera juntada bonaerense con la misma modalidad que en la Ciudad; mediante flyers en redes. Sin embargo, lejos estuvo de ser masiva: solo fue un joven caracterizado como un jabalí.

QUÉ DICE LA CIENCIA

Aunque esto puede parecer inocente, detrás de estos comportamientos se esconden condiciones de salud mental que ya han sido investigadas por la ciencia: los expertos están tratando de darle una tipificación a la theriantropia clínica. La mayoría se asoció a trastornos psiquiátricos graves, incluyendo trastornos psicóticos en el 41 %, depresión psicótica en el 24 %, trastorno bipolar en el 18 % y síndrome de Cotard en el 12 %. Un 16 % involucró violencia física hacia otros.

