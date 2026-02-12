En horas del mediodía, un vehículo perdió combustible tras una rotura y Bomberos está trabajando para poder limpiar la zona.

Se pide precaución a quienes deban transitar la zona de Ruta 215 y Larramendi, en el barrio La Dolly, ya que un vehículo sufrió el derrame de combustible y en este momento, personal de Bomberos está trabajando para evitar complicaciones.

Si bien se desconoce con exactitud el motivo del siniestro, se confirmó que el líquido que cayó sobre el pavimento es gasoil; aparentemente por rotura del cárter o del tanque de combustible, lo que complica el tránsito en la zona y se les pide a los conductores circular con cautela.

El derrame de gasoil fue desde ruta 215 desde Larramendy hasta 119 en el barrio República; luego siguió hasta calle 9 y desde allí hasta Pintos, en Los Pinos. Bomberos Voluntarios se hizo presente en la zona y está trabajando en la calzada con cal para contener el deslizamiento.

