Escriben los lectores: El reclamo de Carlos fue escuchado y obtuvo una solución

Hoy Carlos, quien ayer reclamó que las ramas estaban tiradas hace un tiempo sin ser recogidas, nos envió un nuevo mensaje esta tarde.

Sin embargo, esta vez fue para agradecer la difusión, ya que gracias a esto la Municipalidad rápidamente se acercó a la zona para recoger las ramas que se encontraban obstaculizando la movilidad de los vecinos y transeúntes. Su mensaje fue el siguiente:

«¡¡Buen día!! En este caso para agradecerte la difusión del reclamo y la pronta respuesta del municipio en sacar las ramas , nobleza obliga,muchas gracias!!».

Ahora las ramas ya no se encuentran en el medio de la calle impidiendo el paso, ni generando complicaciones en la vía pública.

NOTA PUBLICADA EL 2 DE DICIEMBRE DE 2025.

Carlos, un vecino de nuestra ciudad, se comunicó con Infobrandsen para reclamar que unas ramas fueron tiradas por vecinos en la calle tras hacer una poda y nunca fueron recogidas, motivo que impide una libre movilidad.

Él vive en calle Castelli entre Güemes y Oss, en el barrio Las Mandarinas. Para visibilizar su reclamo, envió el siguiente mensaje:

«Los vecinos de calle Castelli, un acceso a la escuela y al cementerio, a las escasa veredas que tenemos ahora se sumó una cantidad de ramas tirada a media calle con motivo que sea más visible y muy molesta para nosotros, ya que es una calle muy transitada».

Por otro lado, pidió que por favor las mismas sean retiradas ya que es una obstáculo para todos los vecinos: «Al área de la municipalidad que corresponda tenga a bien retirarlas».

