Escriben los lectores: “Pedimos un poco más de respeto”

Un vecino de La Parada se comunicó con este portal y apunta contra los conductores, quienes pasan por Ecuador a altas velocidades.
La problemática del estado de las calles en el barrio La Parada no deja de ser noticia, pero en esta ocasión el foco está puesto en la velocidad imprudente con la que circulan algunos vehículos, generando un riesgo latente para quienes circulan, en especial los peatones.
Un lector se comunicó con InfoBrandsen para mostrar su descontento con lo que sucede en la calle Ecuador, un camino de alto tránsito utilizado por los vecinos de La Parada y en menor medida por quienes viven en el barrio Las Américas.
“Es una vergüenza como pasan a alta velocidad por calle Ecuador; llenan de tierra a las personas que van caminando por la colectora, levantan las piedras que hay y rompen los vidrios de los autos, además de que pueden lastimar a alguien. Podrían tener un poco más de respeto”, expresó el vecino en un reclamo que muestra de manifiesto la falta de consideración.
UN PROBLEMA RECURRENTE
La calle Ecuador ha sido objeto de menciones en este portal anteriormente debido a su estado, incluso motivando la planificación de obras de mejoramiento y estabilización de calzada en el marco de un Plan Estratégico de Mejora de Caminos Rurales.
Sin embargo, más allá de la infraestructura, el lector hace hincapié en la necesidad de un cambio de actitud por parte de los conductores para garantizar la seguridad y el respeto por quienes viven y circulan por allí.
