En un acto encabezado por Axel Kicillof y Nicolás Mantegazza, quedó inaugurado el edificio escolar, a la vez que se tomó juramento a la nueva titular de Educación bonaerense: Flavia Terigi.

En Alejandro Korn se inauguró la Escuela Primaria 26 “Islas Malvinas”, en un acto encabezado por el gobernador Axel Kicillof, la vicegobernadora Verónica Magario, el director general saliente Alberto Sileoni, el intendente local Nicolás Mantegazza y la nueva directora general de Cultura y Educación Flavia Terigi.

La Primaria 26 es el edificio escolar número 26 construido en San Vicente durante esta gestión y el 293 en toda la Provincia. Cuenta con 12 aulas, laboratorio, cocina, SUM, ascensor, áreas administrativas y baños, y permitirá que 492 chicas y chicos estudien en un edificio propio, sin compartir espacio con la Secundaria 8.

Durante la ceremonia, los funcionarios realizaron el tradicional corte de cinta acompañados por alumnos y docentes, marcando formalmente la puesta en funcionamiento de las nuevas instalaciones, las cuales significan un avance clave en infraestructura escolar y una respuesta largamente esperada por la comunidad de Alejandro Korn.

El nuevo edificio, ubicado sobre Puerto de Palos entre 12 de Octubre y Fernando de Aragón, fue diseñado para ofrecer espacios más amplios, aulas confortables y mejores servicios educativos.

“SOÑAMOS CON SEGUIR PONIENDO LADRILLO SOBRE LADRILLO”

Las autoridades recorrieron las aulas y dialogaron con las familias, estudiantes y el equipo docente. El intendente Mantegazza no pudo disimular la emoción de ver a los niños y niñas ingresar a un edificio “moderno, seguro y digno”, y valoró el esfuerzo conjunto entre Municipio y Provincia para seguir ampliando derechos en materia educativa.

“La educación en nuestra Provincia y en San Vicente ha ocupado un lugar muy importante y lo sigue ocupando, porque tiene que ver con una oportunidad enorme que la Provincia, a lo largo y a lo ancho, llevó adelante una política de construcción y de ampliación de derechos en el sistema educativo. Soñamos con seguir poniendo ladrillo sobre ladrillo”, expresó el jefe comunal.

JURA Y PUESTA EN FUNCIONES DE LA NUEVA TITULAR DE EDUCACIÓN BONAERENSE

Como parte de la jornada, Axel Kicillof tomó juramento a la nueva Directora General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, Flavia Terigi, quien asumió formalmente sus funciones ante la comunidad educativa: “No queremos contribuir ni un poco a un país para pocos, individualista. Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para hacer de la educación de la Provincia un lugar digno y justo para todos y todas”, expresó.

En este marco, Mantegazza agradeció profundamente al ministro saliente, Alberto Sileoni, por la “gran tarea que llevó adelante con planificación estratégica, con dedicación, con esfuerzo” que dejó en el sistema educativo, especialmente en San Vicente, donde su gestión impulsó nuevas obras, ampliaciones y edificios que transformaron el presente y el futuro de miles de estudiantes.

Asimismo, el mandatario local felicitó a la nueva directora Flavia Terigi, deseándole “el mayor de los éxitos en esta etapa”, y aseguró que contará con el acompañamiento del Municipio para continuar fortaleciendo la educación pública y ampliando derechos para niños, niñas y jóvenes.

