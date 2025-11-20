En el marco del proyecto de mejora de espacios públicos del Distrito, se llevó a cabo la mejora y embellecimiento de la plaza céntrica.

Empiezan las tareas para la colocación de nuevos bancos en la Plaza Brandsen, en el marco del plan de puesta en valor de plazas y paseos que el Municipio lleva ejecutando en distintos puntos del distrito.

Los trabajos incluyen la preparación del sector y la disposición del mobiliario, con el objetivo de mejorar los espacios de uso cotidiano para las familias y los vecinos que circulan y disfrutan de la plaza central.

Estas acciones forman parte del programa que contempla intervenciones progresivas en plazas, paseos y espacios verdes del distrito, acompañando el mantenimiento y la recuperación de lugares de encuentro comunitario.

