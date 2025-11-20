La medida aplica tanto al impuesto bonaerense urbano como rural. Ésta que había sido establecida como excepcional para 2024, sigue vigente debido a la prórroga de la ley impositiva ante la falta de aprobación del nuevo paquete fiscal y del Presupuesto provincial.

En el caso del Inmobiliario Urbano Edificado, el adicional se activa cuando la base imponible supera los $31.465.000. Según datos oficiales, esto representa el 8,72% de las 5.335.124 partidas, es decir, 465.338 inmuebles. Para el Inmobiliario Rural, el pago extra corresponde cuando la base imponible de tierra libre de mejoras supera los $39.096.756, alcanzando al 12,01% de las 311.635 partidas, lo que equivale a 37.433 contribuyentes.

El adicional fue aprobado dentro de la ley impositiva votada en 2023, con la intención de que rigiera solo durante 2024. Sin embargo, al no prosperar el proyecto fiscal que lo eliminaba, su aplicación continúa este año. Tampoco fue retirado en el proyecto de ley impositiva que se encuentra en debate para el próximo período.

Cómo se calcula el monto extra

El adicional tiene topes distintos según el tipo de inmueble:

Urbano Edificado: no puede superar el 20% del impuesto anual .

no puede superar el . Rural: tiene un límite del 25% sobre el impuesto liquidado.

Desde la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) explicaron que estos límites “aseguran previsibilidad para los contribuyentes y acotan el alcance del adicional a las propiedades de mayor valuación”. En la práctica, esto hace que la cuota extra sea equivalente a la última emitida, resultando en un pago final duplicado.

Cómo verificar si corresponde pagar el adicional

Las personas que quieran saber si están alcanzadas por la medida deben ingresar al portal de ARBA, donde se habilitó una sección específica llamada “Inmobiliario adicional”. En el caso de los inmuebles rurales con exenciones totales o parciales por emergencias agropecuarias, la cuota extra tendrá un descuento proporcional según lo establecido en cada decreto.

Nuevas fechas de vencimiento y bonificaciones

Inmobiliario Urbano Edificado (cuota 5): reprogramado al 25 de noviembre de 2025 .

reprogramado al . Inmobiliario Rural (cuota 4): prorrogado al 18 de diciembre de 2025.

Siguen vigentes las bonificaciones de hasta 10% por pago en término y para quienes estén adheridos al débito automático. Además, la bonificación por pago anual también se aplica al adicional en caso de corresponder.

