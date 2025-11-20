La misma va dirigida a niñas y niños de 5 a 12 años que quieran disfrutar de distintas actividades y juegos al aire libre junto a otros chicos de su edad.

La Colonia de Verano 2026 comenzará el 15 de diciembre y se desarrollará entre las 09:00 y las 13:00. Además, cuenta con distintas opciones:

Juegos de agua y pile.

Talleres.

Música.

Yoga.

Espacios deportivos.

Es importante destacar que también hay guardavidas y postas de salud.

Quienes quieran inscribirse pueden acercarse a la Oficina de Deportes ubicada en Sáenz Peña N° 676, de lunes a viernes.

