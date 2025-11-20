Mantegazza avanza en la construcción de un nuevo ecosistema emprendedor.

El intendente acordó con INCYDE una capacitación estratégica que formará a 25 emprendedores como referentes y tutores del desarrollo local.

El intendente sanvicentino firmó un importante convenio de cooperación con Francisco Javier Collado Cortés, director general de la Fundación Instituto Cameral para la Creación y Desarrollo de la Empresa (INCYDE), en una jornada realizada en el Centro Betanzos.

El acuerdo abre una nueva etapa de trabajo conjunto para promover el desarrollo emprendedor, la formación de formadores y la profesionalización del acompañamiento a nuevos proyectos productivos en San Vicente.

Un programa estratégico para potenciar emprendedores

Como parte del convenio, en febrero de 2026 se implementará una formación intensiva de una semana destinada a seleccionar y capacitar 25 emprendedores locales con potencial para convertirse en formadores, capaces de incorporar nuevos conocimientos a sus proyectos y, a la vez, replicar la experiencia acompañando a más emprendedores del distrito.

El programa contempla la formación de un equipo especializado en el uso de herramientas para el asesoramiento integral de emprendimientos, la incorporación de nuevas estrategias y tecnologías aplicadas al desarrollo empresarial y la transferencia del know-how de INCYDE en materia de formación, consultoría y fortalecimiento del ecosistema emprendedor.

Como resultado, San Vicente contará con un equipo calificado para tutorizar, orientar y asesorar a emprendedores y empresarios en la definición, diseño y mejora de sus planes de negocio.

En este marco, el secretario de Producción, Empleo e Innovación, Nicolás Falcone, resaltó la importancia estratégica del acuerdo y el impacto que tendrá en el desarrollo productivo del distrito.

“Hoy estamos en el Centro Betanzos, firmamos un convenio con la Fundación INCYDE de Madrid, que nos va a permitir que en el Municipio de San Vicente nos brinden una capacitación durante todo el año 2026 para emprendedores. El objetivo principal es formar más emprendedores para que acompañen en el desarrollo empresarial; el desarrollo local de todo el municipio. Junto al intendente Nicolás Mantegazza seguimos acompañando a cada emprendedor y emprendedora para generar empleo y una mejor economía local”.

Una alianza con experiencia internacional

Durante más de dos décadas, la Fundación INCYDE se ha consolidado como un referente internacional en la promoción del espíritu emprendedor. Creada en 1999 por iniciativa de las Cámaras de Comercio de España, ejecuta programas financiados por el Fondo Social Europeo (FSE y FSE+) y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

La institución cuenta con una amplia trayectoria en Latinoamérica, con programas desarrollados en países como Colombia, Perú, Bolivia, Uruguay, Argentina, México, Chile, Ecuador, Brasil y Venezuela.

Hacia una nueva red de emprendedores en San Vicente

El convenio permitirá a San Vicente fortalecer su estrategia de desarrollo local, potenciando la empleabilidad, la creación de empresas, la cooperación público-privada y la profesionalización del acompañamiento a emprendedores.

En breve, se convocará a emprendedores y emprendedoras de San Vicente para que puedan ser parte de esta iniciativa, que se estima será durante enero la selección de los 25 participantes de esta propuesta.

Con esta alianza, el municipio se integra a una red internacional de instituciones que trabajan por la inclusión económica, la generación de oportunidades y el crecimiento sostenible.

