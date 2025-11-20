Los hechos ocurrieron hoy en un almacén ubicado en Ruta 215.

Esta foto es únicamente ilustrativa.

Tras una discusión entre la dueña del local, una mujer reaccionó de manera violenta y comenzó a dañar la mercadería y algunos elementos del lugar. Por este motivo la policía comunal fue contactada y, tras llegar, aprehendió a la agresora bajo la carátula de «Daños».

Se trata de una joven de 22 años que tiene domicilio en nuestra localidad.

