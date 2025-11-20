El hecho se dio el pasado sábado en un conflicto por un terreno; el oficial es de Chascomús.

El oficial Agustín Enís fue apuñalado en el conflicto.

El pasado sábado se desató un conflicto por un terreno en la calle Margaritas del barrio La Parada. Allí, un grupo de personas se encontraba discutiendo hasta que se desató una gresca donde -según informaron fuentes policiales- había dos personas heridas.

En aquel entonces se supo que uno de los involucrados -un hombre de 34 años, residente de nuestra Ciudad- se habría mostrado agresivo y opuso resistencia, siendo finalmente reducido y aprehendido por el personal interviniente.

Pero ahora se conoce otro dato estremecedor: un policía oriundo de Chascomús que se encontraba prestando servicio en la Comisaría local, fue apuñalado en el momento que estaba interviniendo para calmar la situación.

El oficial Agustín Enís, relató en la radio FM Por Siempre 97.3 de Chascomús, el dramático episodio que vivió cuando fue atacado con un arma blanca. El hecho se dio el sábado 15, alrededor de las 14 horas, cuando fueron convocados al mencionado conflicto por la ocupación de un terreno; algo que explicó que es habitual en nuestra Ciudad.

“Cuando llegamos había más de 40 personas peleándose entre ellos. Es algo que pasa bastante seguido: venden el mismo terreno a varias personas y después terminan todos enfrentados”, explicó.

Al parecer, mientras los efectivos intentaban disuadir la pelea, uno de los involucrados se acercó y atacó directamente a Enís con una puñalada. “El masculino no tenía nada en la mano. Cuando me quiso pegar, fui a agarrar la escopeta y ahí sacó un cuchillo del bolsillo y me tiró el puntazo”, explicó.

El cuchillo impactó en la zona del pecho, entre la tetilla y la clavícula izquierda. El golpe perforó parcialmente el chaleco antibalas, pero logró frenar la estocada, lo que le provocó un corte superficial y una escoriación. “Me salvó el chaleco. Si no estaría hablando de otra cosa. No sé si hoy estaría acá”, reconoció.

Enís aseguró que, a pesar de sus 13 años de servicio y numerosas situaciones de riesgo, este episodio le generó un impacto emocional importante: “En ese segundo pensé en mi hijo y en si iba a llegar a casa. Estas cosas las vivimos todos los días, pero cuando pasan tantos años ya se complica seguir”, expresó.

Según agregó Agustín, cuando llegó el apoyo policial, los familiares del agresor enfrentaron a los efectivos y lograron sacarlo del lugar, pero fue detenida otra persona, la cual comenzó a atacar el móvil policial; el hombre de 34 años mencionado anteriormente.

“Acá ya es común: vas por una pelea entre ellos y terminan todos contra nosotros”, explicó. A pesar del susto y la lesión, Enís continúa trabajando con normalidad: “Estoy de guardia. Sigo trabajando como siempre”, confirmó finalmente.

Fuente: El Fuerte Diario

MIRÁ EL VIDEO

