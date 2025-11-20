La Comuna adelantó que tanto el viernes como el lunes de la próxima semana, no habrá modificaciones en el servicio.

La Municipalidad anunció que durante el viernes 21 y lunes 24 de noviembre, la recolección de residuos a cargo de Servicios Generales se realizará en forma normal y en el horario habitual, respetando el cronograma.

En tanto, lo que si se verá afectado son otros servicios de índole privada como Unión Platense, Trenes Argentinos y la Línea 500; los cuales ya avisaron cómo van a trabajar:



Unión Platense: viernes con cronograma de sábados; lunes trabajarán como domingos

Trenes Argentinos: el viernes los trenes circularán con cronograma de sábados; el lunes correrán como domingos y feriados.

Línea 500: tanto viernes como lunes, circularán con horarios de fin de semana.

