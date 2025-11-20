Tendrá lugar en el CAPS Las Mandarinas desde las 8. La medida busca contener el avance de la enfermedad ante el fuerte brote.

La Comuna, por intermedio de la Secretaría de Salud, informa que este miércoles 26 se estará llevando una jornada de vacunación para prevenir la tos convulsa. La misma tendrá lugar a de 8 a 15 en el CAPS Las Mandarinas.

La vacuna contra la tos convulsa es clave para su prevención y se administra a través de distintas vacunas del calendario: la pentavalente a los 2, 4 y 6 meses, la triple bacteriana celular a los 5 años y la triple bacteriana acelular a los 11 años. Además, se debe vacunar a embarazadas (a partir de la semana 20 de gestación) y a personas que convivan o cuiden a bebés de menos de un año.

La triple bacteriana, que se administra en varias dosis a lo largo de la vida. La vacuna infantil se aplica en bebés y niños, mientras que a los adolescentes y adultos se les aplica como refuerzo, incluyendo a personas embarazadas y quienes estarán en contacto con recién nacidos.

SE TRIPLICARON LOS CASOS

Días atrás, la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) advirtió mediante un documento que los casos de tos convulsa durante este año triplican las cifras del 2024 con más de 3400 casos confirmados. Por ello instó a reforzar la vigilancia epidemiológica y a mejorar las coberturas de vacunación ante el incremento de diagnósticos, principalmente en niños menores de cinco años.

El Ministerio de Salud bonaerense volvió a encender las alarmas por el fuerte aumento de casos y la baja vacunación en la provincia. El brote ya suma 235 diagnósticos confirmados, cinco fallecidos y un crecimiento sostenido que preocupa a las autoridades sanitarias.

