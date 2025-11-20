Viviana Martín – Abogada

En nuestro estudio jurídico nos especializamos en diversas áreas del derecho para brindarte el mejor asesoramiento y la representación legal que necesitás. Nuestro compromiso es ofrecerte una atención profesional, cercana y eficaz en cada caso.
Estudio Jurídico – Dra. Martín
Asesoramiento Legal Profesional
Nos especializamos en diversas áreas del derecho para brindarte el mejor asesoramiento y representación legal. Nuestro compromiso es ofrecerte una atención profesional, cercana y eficaz.
Servicios
- Accidentes Laborales
- ART
- Derecho Laboral
- Derecho Civil y Comercial
- Derecho Sucesorio
- Derecho de Familia
Teléfono: 2223-513514
Dirección: Azcuénaga 926 1°B
Mail: vivianamartin2802@gmail.com
COMUNIDAD INFOBRANDSEN
InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499
Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter
Sumate a nuestro canal de WhatsApp