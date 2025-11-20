El 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción, los Servidores Brandsen organizan una nueva edición de la clásica caminata hacia la localidad.

Un año más, el grupo de Servidores Brandsen invita a la comunidad a participar de la tradicional Peregrinación a Pie y en Bicicleta a la localidad de Gómez, “una experiencia de fe, encuentro y agradecimiento” que reúne a cientos de vecinos cada 8 de diciembre, en el Día de la Inmaculada Concepción.

La concentración será a las 5.45 en la Parroquia Santa Teresita, desde donde la columna partirá a las 6 de la mañana. Una vez en Gómez, se celebrará la misa alrededor de las 11 horas, y el regreso está previsto al finalizar la ceremonia.

Para quienes deseen realizar la peregrinación a pie, la inscripción es obligatoria, completando y abonando el formulario correspondiente, con un valor de $5000. En tanto, quienes opten por participar en bicicleta, deben comunicarse con Juan Carlos al 2223 42-9350.

“Es un momento de encuentro, oración y comunidad. Caminamos juntos llevando nuestras intenciones, agradecimientos y fe”, expresaron desde la organización, destacando el espíritu que mantiene viva esta tradición.

