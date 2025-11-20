La víctima, un joven de entre 20 y 30 años, perdió la vida en la Ruta 2 al km. 54,5; frente a nuestro Distrito.

Un trágico accidente ocurrió en la mañana de este jueves sobre la Ruta 2, a la altura del kilómetro 54.5, donde un peatón, por motivos que se investigan, murió tras ser atropellado por un camión, informaron fuentes policiales y judiciales.

La víctima es un joven de entre 20 y 30 años, de tez trigueña, que vestía un buzo fucsia con capucha, pantalón de jeans y remera grises. No llevaba documentación, por lo que hasta el momento no pudo ser identificado. Personal de la Policía Científica trabaja para determinar su identidad, mientras se revisan cámaras de la zona para reconstruir lo ocurrido.

El camión involucrado es un Mercedes Benz Axor 1933S, conducido por un hombre de 66 años, empleado y domiciliado en la ciudad de Mar del Plata. El vehículo fue incautado por orden judicial para las pericias correspondientes.

Al lugar arribó una ambulancia de AUBASA, la número 46, a cargo de la doctora Elena Aquino, quien constató el fallecimiento del peatón.

El conductor no sufrió heridas físicas, pero se le solicitó la realización de un test de alcoholemia, tal como dispuso la Unidad Funcional de Instrucción N° 12 de La Plata, a cargo del fiscal Gabriel Valentini, quien ordenó las diligencias de rigor.

Efectivos de la comisaría Séptima de Abasto, Policía Científica y Policía Vial trabajaron en el lugar, donde se procedió a realizar los peritajes, tomar fotografías, asegurar la escena del hecho y recolectar material probatorio.

Además, se comisionó personal del Gabinete Técnico Operativo para intentar identificar a la víctima, ya que no portaba documentación.

TRÁNSITO RESTRINGIDO

Las causas del accidente aún están bajo investigación, y no se descarta ninguna hipótesis. La Ruta 2 estuvo parcialmente restringida durante las primeras horas para permitir el trabajo de los peritos, pero luego se restableció la circulación.

El caso fue caratulado como Homicidio culposo y continúa bajo investigación judicial.

Fuente: InfoCielo

