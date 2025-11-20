Hoy es jueves 20, Día de la Soberanía Nacional

Este jueves 20 de noviembre se conmemora en Argentina el Día de la Soberanía Nacional, aunque no se trata de un feriado trasladable en su fecha original. Sin embargo, el calendario oficial estableció modificaciones para conformar un fin de semana largo.

Según el cronograma publicado en argentina.gob.ar, así queda el esquema:

🗓️ Viernes 21 de noviembre

Será día no laborable con fines turísticos (feriado puente). Se implementa para fomentar el turismo y promover el descanso.

🗓️ Lunes 24 de noviembre

El feriado correspondiente al Día de la Soberanía Nacional se traslada del jueves 20 al lunes 24, permitiendo así extender el descanso.

🟦 Resultado: fin de semana XL

Con estos ajustes, quedan cuatro días seguidos de descanso:

Viernes 21 – Sábado 22 – Domingo 23 – Lunes 24.

Será el último fin de semana largo de 2025.

Toda esta información está confirmada en el calendario oficial del Gobierno, publicado para que ciudadanos, empresas y organismos puedan organizar sus actividades con anticipación.

Día de la Soberanía Nacional

La batalla de la Vuelta de Obligado, en 1845, marcó un hito por el cual, cada 20 de noviembre, se conmemora y celebra el Día de la Soberanía Nacional.

Ese día, soldados argentinos repelieron la invasión del ejército anglo-francés, que pretendía colonizar los territorios de nuestro país. Pero el Gobierno de Juan Manuel de Rosas, respaldado desde el exilio por el general José de San Martín, preparó una resistencia y lo impidió.

Las fuerzas invasoras buscaban ingresar por el Paraná. Sin embargo, las tropas nacionales, al mando de Lucio Mansilla, se anticiparon en un estrecho recodo de ese río: la Vuelta de Obligado, en el distrito bonaerense de San Pedro.

⚔️ Las cadenas: el símbolo de la resistencia

Para detener el avance de la poderosa flota enemiga, Mansilla ordenó tender tres gruesas cadenas de orilla a orilla, sujetas con pontones. Aquella barrera obligaba a los buques anglo-franceses a frenar su marcha y los convertía en blanco fácil de la artillería argentina apostada en la costa.

Ese ingenioso sistema defensivo fue determinante para demorar el avance enemigo durante horas y se transformó en uno de los símbolos más recordados de la batalla.

El número de fuerzas enemigas superaba ampliamente en cantidad y modernidad de su armamento a las argentinas, que sin embargo no se amedrentaron y pelearon durante siete horas. De este modo, lograron que las tropas adversarias no pudieran ocupar las costas, objetivo necesario para poder adentrarse en el territorio argentino.

Monumento a las Cadenas y silueta de Juan Manuel de Rosas en la Vuelta de Obligado (San Pedro), homenaje al liderazgo político de la resistencia de 1845 frente a la flota anglo-francesa, hecho que dio origen al Día de la Soberanía Nacional.



La resistencia a la invasión extranjera logró la defensa del país en términos de fronteras y comerciales, ya que se evitó que colocaran en el mercado los productos extranjeros desplazando a los artículos locales.

El acontecimiento sirvió para ratificar y garantizar la soberanía nacional, implicó la firma de un tratado de paz entre Argentina, Francia y Gran Bretaña, y quedó grabado en la historia como un símbolo de independencia, libertad y unidad nacional.

PLACA EN LA VUELTA DE OBLIGADO

“El sable que me ha acompañado en la Independencia de América del Sud,

se lo entrego al General de la República Argentina

Don Juan Manuel de Rosas,

como una prueba de la satisfacción que como Argentino he tenido al ver

la firmeza con que ha sostenido el honor de la República contra las injustas

pretensiones de los extranjeros que trataban de humillarla.”

— Fragmento de la carta del Gral. José de San Martín

Monumento en Homenaje a los Héroes de la

Batalla de la Vuelta de Obligado

Inaugurado el Día de la Soberanía Nacional en el año del

Bicentenario de la Revolución de Mayo de 1810

Presidencia Dra. Cristina Fernández de Kirchner – Año 2010

