Según circuló, el jueves 20 de noviembre, personal del Hospital Municipal Francisco Caram llevará adelante una Asamblea General a las 14:00.
La misma se llevará a cabo con el objetivo de definir y cerrar el tema salarial correspondiente al personal de la institución. La misma contará con la participación del Secretario de Gobierno y los representantes de ATE.
