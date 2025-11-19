Políticas de inclusión para personas con discapacidad

San Vicente avanza en capacitaciones para una atención municipal más inclusiva.

Funcionarios y empleados municipales participaron de una jornada en el Salón Gaetani para mejorar la atención y orientación a personas con discapacidad.

En el marco del Plan de Acción MUNA -Municipios Unidos por la Niñez y la Adolescencia-, el Municipio de San Vicente llevó adelante una jornada de formación destinada a funcionarios y empleados municipales, centrada en la incorporación de herramientas sobre el Modelo Social de Discapacidad.

La actividad se desarrolló en el Salón Gaetani del Palacio Municipal, encabezada por Paula Pereyra, Secretaria de Gobierno y referente MUNA en San Vicente, donde el equipo técnico de la Agencia Municipal de Discapacidad brindó conceptos y metodologías para fortalecer el acompañamiento que se ofrece desde las distintas áreas comunales.

El objetivo principal es que cada dependencia municipal pueda brindar orientación ágil, accesible y con perspectiva de derechos a las personas con discapacidad, permitiendo acortar los circuitos de gestión y dar respuesta de manera más eficaz a las situaciones cotidianas que atraviesa esta población.

Estas instancias formativas continuarán realizándose en otros organismos e instituciones del distrito, con el propósito de consolidar un abordaje integral y transversal en toda la comunidad.

