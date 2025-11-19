El Delberativo aprobó el último lunes la sanción de dos ordenanzas dirigidas a personas con TEA, para que puedan desarrollarse en un entorno más accesible. La adhesión a “Compras Distendidas”, será voluntaria.

En la última sesión del año del Honorable Concejo Deliberante, el bloque Juntos presentó dos proyectos, los cuales fueron aprobados y son de gran relevancia para mejorar la accesibilidad, la inclusión y la calidad de vida de personas neurodivergentes y con condiciones de salud mental en el Distrito.

Uno de los proyectos aprobados establece la adhesión formal del municipio a la Ley Provincial Nº 15.035 que establece el abordaje integral e interdisciplinario de las personas con Trastornos del Espectro Autista (TEA), lo cual impulsa la comunicación accesible:

Pictogramas obligatorios en dependencias públicas: Se implementará de manera progresiva un sistema de pictogramas -recursos visuales simples y universales- en edificios municipales como la Municipalidad, delegaciones, hospitales, centros de salud, escuelas, jardines, bibliotecas, plazas, la terminal de ómnibus y otros espacios públicos. El objetivo es facilitar la orientación y la comunicación de personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y discapacidad intelectual.

¿QUÉ ES UN PICTOGRAMA?

Un pictograma es un símbolo gráfico simple que representa una idea, objeto, acción o concepto de manera visual y rápida. Se utilizan para facilitar la comunicación, ya sea como parte de un sistema de escritura antiguo o como herramienta moderna para la comprensión, especialmente para personas con dificultades de comunicación

Las propuestas fueron presentadas por el bloque Juntos.

COMPRAS DISTENDIDAS

El segundo proyecto aprobado crea la iniciativa “Compras Distendidas Brandsen”, una campaña destinada a promover que comercios locales ofrezcan horarios especiales con baja estimulación sensorial. ¿Qué deberán ofrecer los comercios adheridos?:

Reducción de ruidos y música ambiente.

Disminución de luces intensas y pantallas estridentes.

Evitar fragancias fuertes o irritantes.

Contar con personal capacitado en atención inclusiva y comunicación adecuada.

La participación de los comercios será voluntaria, y el Municipio se encargará de difundir los días, horarios y locales que se sumen a la campaña.

