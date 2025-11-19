El Delberativo aprobó el último lunes la sanción de dos ordenanzas dirigidas a personas con TEA, para que puedan desarrollarse en un entorno más accesible. La adhesión a “Compras Distendidas”, será voluntaria.
En la última sesión del año del Honorable Concejo Deliberante, el bloque Juntos presentó dos proyectos, los cuales fueron aprobados y son de gran relevancia para mejorar la accesibilidad, la inclusión y la calidad de vida de personas neurodivergentes y con condiciones de salud mental en el Distrito.
Uno de los proyectos aprobados establece la adhesión formal del municipio a la Ley Provincial Nº 15.035 que establece el abordaje integral e interdisciplinario de las personas con Trastornos del Espectro Autista (TEA), lo cual impulsa la comunicación accesible:
- Pictogramas obligatorios en dependencias públicas: Se implementará de manera progresiva un sistema de pictogramas -recursos visuales simples y universales- en edificios municipales como la Municipalidad, delegaciones, hospitales, centros de salud, escuelas, jardines, bibliotecas, plazas, la terminal de ómnibus y otros espacios públicos. El objetivo es facilitar la orientación y la comunicación de personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y discapacidad intelectual.
- Registro Oficial de pictogramas: La Municipalidad adoptará los diseños del Registro Oficial de la Provincia (Ley 15.528), garantizando uniformidad y adecuación técnica.
- Invitación al sector privado: Comercios y entidades privadas podrán adherir voluntariamente. Se creará un Registro de Adherentes con asesoramiento y acompañamiento del Municipio.
- Inclusión digital: La web municipal y sus plataformas deberán incorporar pictogramas y herramientas accesibles para facilitar trámites, turnos e información general.
- Mesa de Inclusión Comunicacional: Se conformará una mesa consultiva integrada por representantes de la Escuela Especial, asociaciones de familias TEA, organizaciones civiles y el Consejo Municipal para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Será la encargada de seleccionar pictogramas y coordinar la implementación del plan.
¿QUÉ ES UN PICTOGRAMA?
Un pictograma es un símbolo gráfico simple que representa una idea, objeto, acción o concepto de manera visual y rápida. Se utilizan para facilitar la comunicación, ya sea como parte de un sistema de escritura antiguo o como herramienta moderna para la comprensión, especialmente para personas con dificultades de comunicación
COMPRAS DISTENDIDAS
El segundo proyecto aprobado crea la iniciativa “Compras Distendidas Brandsen”, una campaña destinada a promover que comercios locales ofrezcan horarios especiales con baja estimulación sensorial. ¿Qué deberán ofrecer los comercios adheridos?:
- Reducción de ruidos y música ambiente.
- Disminución de luces intensas y pantallas estridentes.
- Evitar fragancias fuertes o irritantes.
- Contar con personal capacitado en atención inclusiva y comunicación adecuada.
La participación de los comercios será voluntaria, y el Municipio se encargará de difundir los días, horarios y locales que se sumen a la campaña.
