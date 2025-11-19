Días atrás, estudiantes de 6° año tuvieron una recorrida por las instalaciones de la empresa productora de aluminio.

El último jueves 13, estudiantes de 6º año de Escuela Técnica visitaron la planta de Aluar sita en el kilómetro 54 de Ruta 2. La misma se enmarcó en un proyecto educativo destinado a vincular los contenidos teóricos trabajados en el aula con la realidad productiva y socio-económica de la Región.

El principal objetivo fue que los futuros técnicos conocieran de primera mano el funcionamiento integral de la planta de producción y entendieran la complejidad del sector industrial que motoriza la economía local.

Los alumnos recorrieron diversas áreas, observando los procesos que transforman la materia prima en productos terminados, lo cual les brindó una visión clara de la cadena de valor y las tecnologías empleadas en la industria del aluminio.

“Una valiosa experiencia que permitió vincular los contenidos trabajados en el aula con el entorno productivo real”, estimaron desde la institución, a la vez que agradecieron a la empresa por recibirlos y permitir el enriquecedor recorrido.

