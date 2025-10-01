Horarios y tarifas del tren Alejandro Korn – Chascomús 2025

Cronograma y valores actualizados al 01-10-2025.

El servicio circula de lunes a domingos con recorrido completo entre A. Korn y Chascomús; los valores actuales rigen desde el 16 de septiembre del 2024 y se actualizarán periódicamente.

PDF CON TODA LA INFORMACIÓN – SE PUEDE HACER ZOOM PARA VER MEJOR

nweb_horario_y_tarifario_a_korn_chascomus_01_06_2025_tar_16_09_2024_h_5_sup_01_vs0Descarga

BICICLETAS

El tren cuenta con un vagón específico para llevar bicicletas (furgón). Puede cargar la bicicleta sin ningún problema

129 COMENTARIOS

    • Si sol, hoy de todas formas nos llegan datos actualizados. Creemos que no han cambiado pero luego a la tarde estarán verificados. Muchas gracias por participar!

    • Hola, consulta. El tren sigue llegando hasta brandsen o ya va hasta chascomus? Hay alguna manera desde brandsen ir a chascomus? Algun colectivo o remis? Gracias

  12. Buenas tardes..quería saber si el ramal korn-Chascomus funciona el lunes y martes feriado, y en qué horario, gracias

    • Miguel los servicios que tenemos publicados son los que nos envían las empresas de transporte y se actualizan mensualmente así que son los publicados. Gracias por participar

  16. Hola, quería saber si todavía siguen funcionando los trenes desde Temperley hasta Chascomus, los que tuvieron vigencia hasta 2017 aproximadamente. Muchas gracias!

    • Milagros, los que nosotros publicamos son los actuales. Actualizamos la info mes a mes con lo que nos envían las empresas. Así que los que ves publicados son los que ellos nos envían. Muchas gracias por participar!

  24. En qué horario sale mañana martes 20/3 xq no logro entender el horario de la cartilla de chascomus a korn

  30. Buenas tardes, una consulta:
    Quería confirmar si el servicio esta funcionando con normalidad??
    como para viajar este jueves 29 de marzo y volver el domingo 1 de abril.
    gracias.

  31. Buenas tardes!Me han dicho que se cerrò el ramal Roca a Chascomùs…podrían responderme si funciona y còmo llego desde Quilmes?

  32. Hola quiero ir el viernes a chascomus, los feriados salen en otro horario o normal? Desde ya muchas gracias por responder

  33. Buenas, quería saber si están funcionando los trenes a Brandsen desde korn y si esos horarios están actualizados, muchas gracias!

  34. Buenas tardes, el servicio el dia viernes 25 de mayo (feriado) es el publicado de viernes a domingo? quiero saber si sale el tren de 08:04 de Korn a Chascomús. Muchas gracias.

  36. Hola muy buenos díasMire le comento quisiera viajar a chascomus
    Como tengo que hacer si voy desde San Martín Me tomo el tren hacia retiro? Y de ahi ?

    • Lucila nosotros lo que le podemos brindar en nuestra sección de datos útiles son los horarios del tren desde Korn a Chascomús. Hasta Korn puede tomarse el tren eléctrico desde Constitución. Muchas gracias por participar

  39. alguien sabe si en chascomus se puede acampar en zonas sobre la laguna que no sean campings?
    si en tren se puede llevar bicicletas y si las tarifas de los trenes estan actualizadas?
    si, me quiero mandar con unos amigos

    • Buenos días Sebastián. El boleto se puede pagar a traves de un aparato que se encuentra en todas las estaciones (Misma función que el molinete que te toma donde subis y te cobra donde bajas) o puede pagar arriba del tren en efectivo) Saludos

  43. Hola, buenas tardes, quería saber si siguen vigentes los horarios para el feriado de este mes (octubre) y si los valores siguen siendo los mismos.
    Desde ya, muchas gracias

  45. Hola yo voy mañana desde Avellaneda a Korn y de ahí a Chascomús , mí pregunta es se paga ahí en el momento el boleto a Chascomús o se tiene que abonar con anterioridad muchas gracias

  49. hola! necesitaría viajar este martes 1/1/19 desde chascomús a Korn. ¿alguien me podría explicar como funciona? Porque sin práctica no se entiende. Las indicaciones me parecen confusas cuando dicen… IMPORTANTE si pasa la sube «por los lectores y luego la pasa por lo molinetes» de korn (en caso de que se quiera tomar el otro tren para ir a constitución) la tarifa no se cobra (?). Primero se debe pasar por el lector y luego por el molinete. ¿pero no es esa la forma que aclaran al principio que la tarifa no se cobra? el lector y luego el molinete.

    • Hola Juan, el lector es el que se muestra en la foto, no está sincronizado con los molinetes por lo cual no cierra la tarifa si pasas la sube por los molinetes cuando bajas. Tal como dice ahi primero tenes que pasarla por el lector de la foto Y en caso de que tomes el otro tren a constitución, tenes que pasarla por el molinete

  50. Hola! ¿cuáles son los horarios de feriado? En ningún lado se lee la palabra «feriado», por lo menos yo no lo encuentro. Agradezco de antemano la ayuda. Muy amables!

  52. Hola , los horarios siguen siendo los mismo para este año 2019? Y saben si es efectivo los horarios , pasan a la hora que esta publicado?

    • Los horarios los actualizamos todas las veces que las empresas nos envían los cambios. Los publicados siempre son los últimos que las empresas tienen. Muchas gracias a todos por participar

  57. Hola quiero viajar hoy en tren de Brandsen a Chascomus pero en la imagen marca algunos horarios no mas y no puedo ver todos, quisiera ir en el primero que este después de las 10 y 10am muchas gracias

  58. hola servicio desde Constitución a chascomus o sólo está el de korn- chascomus?? el valor del boleto cuanto es

  60. Hola una pregunta se puede viajar con mascotas de Korn a Chascomús y viceversa?. Con su respectiva seguridad , obviamente . Muchas gracias

  64. Hola, perdon que los moleste. El tren no sale sabados y domingos no? Esto seria hasta fin de año aproximadamente? Muchas gracias! Saludos!

  65. Hola, quisiera saber cómo hago para llegar de constitución hasta a. Korn para después ir a chascomus. Gracias. Todos los horarios estan actualizados ?

  72. Hola, quisiera saber si desde la estación de Brandsen hay algún micro/colectivo hacia el camping de Gral. Belgrano. Gracias

    • Dice q esos son los valores.. si tenes tarifa social es la mitad .
      Ahora es $7. Pesos con algunos centavos o no esta actualizado??

