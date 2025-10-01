Horarios y tarifas del tren Alejandro Korn – Chascomús 2025

Cronograma y valores actualizados al 01-10-2025.

El servicio circula de lunes a domingos con recorrido completo entre A. Korn y Chascomús; los valores actuales rigen desde el 16 de septiembre del 2024 y se actualizarán periódicamente.

PDF CON TODA LA INFORMACIÓN – SE PUEDE HACER ZOOM PARA VER MEJOR

BICICLETAS

El tren cuenta con un vagón específico para llevar bicicletas (furgón). Puede cargar la bicicleta sin ningún problema

