Horarios y tarifas del tren Alejandro Korn – Chascomús 2025

Cronograma y valores actualizados al 01-10-2025.
El servicio circula de lunes a domingos con recorrido completo entre A. Korn y Chascomús; los valores actuales rigen desde el 16 de septiembre del 2024 y se actualizarán periódicamente.
PDF CON TODA LA INFORMACIÓN – SE PUEDE HACER ZOOM PARA VER MEJOR
BICICLETAS
El tren cuenta con un vagón específico para llevar bicicletas (furgón). Puede cargar la bicicleta sin ningún problema
quisiera saber los precios
Carlos los valores están en la imagen! gracias por participar de InfoBrandsen
Buenas tarde puedo llevar mi bicicleta en el tren hasta chascomus??
Creemos que si Maxi, pero no estamos seguros. Te va a convenir consultar en la estación. Gracias por participar de InfoBrandsen
Van a sacar el tren Chascomus los fines de semana ?
No, es por un tiempo, por temas de reparación, horario acotado. Gracias por participar
Siguen los mismos horarios? Gracias!
Si sol, hoy de todas formas nos llegan datos actualizados. Creemos que no han cambiado pero luego a la tarde estarán verificados. Muchas gracias por participar!
s en su correspondiente transporte
Hola, consulta. El tren sigue llegando hasta brandsen o ya va hasta chascomus? Hay alguna manera desde brandsen ir a chascomus? Algun colectivo o remis? Gracias
buenas tardes! salen a chascomus solo de Korn o alguna otra estacion como Temperley y constitucion?
Dario, esos son los que tenemos. También está este servicio que por allí te sirve https://www.infobrandsen.com.ar/2018/01/15/servicio-constitucion-mar-del-plata/
Muchas gracias por participar
El costo del pasaje a Chascomus está Actualizado a febrero 2018.? Según la grilla que aparece.
¿Está actualizada la grilla correspondiente a febrero de 2018 para pasajes a Chascomus?.
Si claudia, por lo menos es lo último publicado por trenes roca. todos los meses lo revisamos Gracias por participar.
Hola buenas tardes, saben si el servicio esta funcionando este sabado? digo por los carnavales…
Si Julián, está funcionando. Gracias por participar
Es necesario sacar el pasaje con anterioridad o bien el mismo día?
Hola Claudia, podes pagarlo arriba del tren o en boleteria en alguna estación (Alejandro Korn por ejemplo)
Me pueden decir cuanto sale el pasaje a chascomus en sábado o domingo desde Alejandro korn
Adriana, lo que indica la ficha de $ 3.40 muchas gracias por participar
hola buenas tardes. este lunes y martes feriado andan? muchas gracias
Si emanuel con el horario de feriados. Gracias por participar
Quiero viajar mañana el horario es el d todos los martes o cambia ..? No encuentro horarios d feriados ! Gracias
Es el de los martes, no cambia. Gracias por participar de infobrandsen
Buenas tardes..quería saber si el ramal korn-Chascomus funciona el lunes y martes feriado, y en qué horario, gracias
Noelia si funcionan, los horarios son los publicados. Gracias por participar!
Hola buen día quisiera saber si funcionan los feriados de Korn a Chascomús
Griselda, si funcionan con normalidad. Gracias por participar de InfoBrandsen
MIGUEL, QUIERO SABER QUE SERVICIOS ESTAN OPERATIVOS DE CONSTITUCION ALEZAMA Y DE CHASCOMUS AA.KOR
MIGUEL, QUIERO SABER QUE SERVICIOS ESTAN OPERATIVOS DE CONSTITUCION ALEZAMA Y DE CHASCOMUS AA.KOR GRACIAS
Miguel los servicios que tenemos publicados son los que nos envían las empresas de transporte y se actualizan mensualmente así que son los publicados. Gracias por participar
Hola, quería saber si todavía siguen funcionando los trenes desde Temperley hasta Chascomus, los que tuvieron vigencia hasta 2017 aproximadamente. Muchas gracias!
Milagros, los que nosotros publicamos son los actuales. Actualizamos la info mes a mes con lo que nos envían las empresas. Así que los que ves publicados son los que ellos nos envían. Muchas gracias por participar!
Hola buenas tardes hoy salen trenes a chascomus o estan de paro
pregunto aparte del tren social el dferencial que va de constitucion a lezama,sigue en servicio?
La info que tenemos por el momento es la publicada. Ahora en breve nos llegan las actualizaciones. Gracias por participar
El sabado 10 de marzo funciona de korn a chascomus?
El horario de los dias feriados cual seria?
Por ejemplo el jueves 29.
Gracias
Hola buenas noches pregunta es verdad que van agregar servicios de los trenes Korn a Chascomús?
Estamos averiguando porque hay información diversa. Ni bien sepamos lo publicamos. Gracias por participar
Hola! Pregunta: se puede viajar con bicicleta? El tren tiene algún lugar para dejarlas?
Hola Coco, si. El tren cuenta con furgones donde podes dejar la Bici
En qué horario sale mañana martes 20/3 xq no logro entender el horario de la cartilla
En qué horario sale mañana martes 20/3 xq no logro entender el horario de la cartilla de chascomus a korn
Hay varios verónica. Si es de Brandsen, de Chascomús a Korn mañana martes 8:04 / 14:00 / 20:24
Hola yo viajo el jueves me pedes decir bien el horario del tren
Hola quería saber si los trenes siguen yendo a Chascomus todo el año o sólo anda en verano?
Nadia por ahora siguen, creemos que será siendo así. Si hay novedades las publicaremos. Gracias
Hola quería saber los horarios y tarifa de los domingos
Cintia, están acá publicados, Gracias por participar de InfoBrandsen
hola, estan funcionando los trenes de alejandro korn a chascomus???
Si, están funcionando. Gracias por participar de InfoBrandsen
Hola, buenas tardes! El lunes 2/4ferido, los horarios de salida chascomus _A.Korn son los mismos?
Buenas, el servicio el dia viernes 30 (feriado) sera el publicado de viernes a domingo?
Buenas tardes, una consulta:
Quería confirmar si el servicio esta funcionando con normalidad??
como para viajar este jueves 29 de marzo y volver el domingo 1 de abril.
gracias.
Buenas tardes!Me han dicho que se cerrò el ramal Roca a Chascomùs…podrían responderme si funciona y còmo llego desde Quilmes?
La información nueva que tengamos la vamos publicando. Estamos sujetos a lo que las empresas nos envíen.
Hola quiero ir el viernes a chascomus, los feriados salen en otro horario o normal? Desde ya muchas gracias por responder
Buenas, quería saber si están funcionando los trenes a Brandsen desde korn y si esos horarios están actualizados, muchas gracias!
Si Cintia, están actualizados. Gracias por participar
Buenas tardes, el servicio el dia viernes 25 de mayo (feriado) es el publicado de viernes a domingo? quiero saber si sale el tren de 08:04 de Korn a Chascomús. Muchas gracias.
Juan en feriados anteriores la empresa mantuvo los horarios, es decir que seguramente el tren de 08:04 salga normalmente. Gracias por participar
Hola, el tren a chascomus sigue funcionando normalmente? Gracias
Buenos días barbara; si, Funcionan con normalidad
Hola muy buenos díasMire le comento quisiera viajar a chascomus
Como tengo que hacer si voy desde San Martín Me tomo el tren hacia retiro? Y de ahi ?
Lucila nosotros lo que le podemos brindar en nuestra sección de datos útiles son los horarios del tren desde Korn a Chascomús. Hasta Korn puede tomarse el tren eléctrico desde Constitución. Muchas gracias por participar
HOLA,QUIERO SABER SI LAS FORMACIONES TIENEN FURGON PARA VIAJAR CON BICICLETA,GRACIAS
Buenos días Fernando. Si, el tren cuenta con furgón
Hola quisiera saber si esta funcionando el tren de korn a chascomus,muchas gracias.
Si facundo, funciona normalmente
alguien sabe si en chascomus se puede acampar en zonas sobre la laguna que no sean campings?
si en tren se puede llevar bicicletas y si las tarifas de los trenes estan actualizadas?
si, me quiero mandar con unos amigos
cuanto es la tarifa hasta chascomus?
Franco es el valor que está publicado. $ 3.75 gracias por participar
Tengo una duda , los boletos de tren de Alejandro korn hasta Chascomús se sacan con anticipación o en el momento?
Buenos días Sebastián. El boleto se puede pagar a traves de un aparato que se encuentra en todas las estaciones (Misma función que el molinete que te toma donde subis y te cobra donde bajas) o puede pagar arriba del tren en efectivo) Saludos
Buenas noches! Me podrian informar si desde capital sale el tran a Brandsen?? Los horarios por la mañana y la tarifa???
María, el tren lo tenes que tomar hasta Korn y allí el micro hasta Brandsen. Hay con mucha frecuencia. Tenes que buscar el ramal Constitución – Korn.
Hola, buenas tardes, quería saber si siguen vigentes los horarios para el feriado de este mes (octubre) y si los valores siguen siendo los mismos.
Desde ya, muchas gracias
Hola Macarena, los horarios y tarifas siguen siendo los mismos. Están siempre actualizados, saludos!
Hola, quería saber si se pueden llegar bicis en el tren hasta chascomus. Gracias!
hola Sol, sisi. El tren cuenta con un furgón donde se pueden colocar las bicis
Hola yo voy mañana desde Avellaneda a Korn y de ahí a Chascomús , mí pregunta es se paga ahí en el momento el boleto a Chascomús o se tiene que abonar con anterioridad muchas gracias
En nuestro portal pueden encontrar los teléfonos de las empresas para estas consultas puntuales. Muchas gracias
Hola mañana lunes feriado cuales serían los horarios…?
En los distintos medios de transporte se discrimina los horarios para los feriados, muchas gracias.
Buenas tardes.
Cuanto tarda el tren de Alejandro Korn a Chascomus?
Buenos días, más o menos calculando los horarios tarda 1h20min todo el recorrido
Hola,los horarios siguen vigentes?
Si Fernando siempre los actualizamos. Gracias por participar
hola! necesitaría viajar este martes 1/1/19 desde chascomús a Korn. ¿alguien me podría explicar como funciona? Porque sin práctica no se entiende. Las indicaciones me parecen confusas cuando dicen… IMPORTANTE si pasa la sube «por los lectores y luego la pasa por lo molinetes» de korn (en caso de que se quiera tomar el otro tren para ir a constitución) la tarifa no se cobra (?). Primero se debe pasar por el lector y luego por el molinete. ¿pero no es esa la forma que aclaran al principio que la tarifa no se cobra? el lector y luego el molinete.
Hola Juan, el lector es el que se muestra en la foto, no está sincronizado con los molinetes por lo cual no cierra la tarifa si pasas la sube por los molinetes cuando bajas. Tal como dice ahi primero tenes que pasarla por el lector de la foto Y en caso de que tomes el otro tren a constitución, tenes que pasarla por el molinete
Hola! ¿cuáles son los horarios de feriado? En ningún lado se lee la palabra «feriado», por lo menos yo no lo encuentro. Agradezco de antemano la ayuda. Muy amables!
los horarios de feriados son los domingos
Hola , los horarios siguen siendo los mismo para este año 2019?
Hola , los horarios siguen siendo los mismo para este año 2019? Y saben si es efectivo los horarios , pasan a la hora que esta publicado?
Los horarios los actualizamos todas las veces que las empresas nos envían los cambios. Los publicados siempre son los últimos que las empresas tienen. Muchas gracias a todos por participar
De korn a chascomus se puede llevar la bici?
Por lo que sabemso si, por las dudas te conviene consultar en la estación. Gracias por participar
Hola los boletos desde capital a chascomus que valen graciss
Costo actualizado desde korn a Chascomus. Gracias
Hola quisiera saber si hay seguridad en el tren de kor a Chascomús ??
Hola quiero viajar hoy en tren de Brandsen a Chascomus pero en la imagen marca algunos horarios no mas y no puedo ver todos, quisiera ir en el primero que este después de las 10 y 10am muchas gracias
Braian los horarios que hay son los publicados! gracias por participar
hola servicio desde Constitución a chascomus o sólo está el de korn- chascomus?? el valor del boleto cuanto es
Que horario hay mañana domingo 10/02..
Despues de las 7:00hs??
Hola una pregunta se puede viajar con mascotas de Korn a Chascomús y viceversa?. Con su respectiva seguridad , obviamente . Muchas gracias
Hola! Se puede viajar con mascotas desde constitución hasta Chascomús? Gracias
Creemos que no, pero por las dudas consultá por teléfono. Gracias por participar
Mañana y el martes hay servicios y en k horarios
Miguel, los horarios son los que tenemos publicados! gracias por participar
Cómo son los horarios de Korn a Chascomús si es feriado ?
Hola, perdon que los moleste. El tren no sale sabados y domingos no? Esto seria hasta fin de año aproximadamente? Muchas gracias! Saludos!
Hola, quisiera saber cómo hago para llegar de constitución hasta a. Korn para después ir a chascomus. Gracias. Todos los horarios estan actualizados ?
HOLA FUNCIONA EL TREN A CHASCOMUS
hola, ya funciona el tren?
SE PUEDE VIAJAR CON CDU ? O HAY QUE PEDIR ANTES EL PASAJE ??
Hola esta funcionando el tren a chascomus?
Si funciona normalmente. Gracias por participar
Buenas, necesito transportar a mi perra.
Sera posible?
Deberías llamar a la empresa, no tenemos ese dato.
Los fines d semana q horarios anda el tren de chascomus a alejandro kord
Buenos días Gise, los trenes van a funcionar a menos que informen lo contrario. Nosotros informamos en caso de que pase
Hola, quisiera saber si desde la estación de Brandsen hay algún micro/colectivo hacia el camping de Gral. Belgrano. Gracias
Si en la terminal podes tomar el Unión Platense. En nuestra sección datos útiles están todos los horarios. Muchas gracias por participar
Buen día! Se puede viajar con mascotas? Gracias
Hola los horarios de lunes a viernes son esos nomás?
Hola yo queria saber la tarifa de cuanto es sin tarifa social
Dice q esos son los valores.. si tenes tarifa social es la mitad .
Ahora es $7. Pesos con algunos centavos o no esta actualizado??
