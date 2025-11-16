Un hombre fue aprehendido tras resistirse al personal policial.

Una intervención policial en el barrio La Parada terminó con la aprehensión de un vecino que, según informaron fuentes oficiales, habría agredido a dos personas en medio de una disputa por un terreno.

El hecho ocurrió este sábado en una vivienda ubicada en la zona de calle Margaritas, donde varias personas se encontraban discutiendo y se inició una pelea. Al llegar al lugar, el personal policial dispersó a los involucrados y asistió a dos personas adultas que presentaban lesiones leves.

Uno de los involucrados -un hombre de 34 años, residente de nuestra Ciudad- se habría mostrado agresivo y opuso resistencia, siendo finalmente reducido y aprehendido por el personal interviniente.

La causa quedó a cargo de la UFID Brandsen, que dispuso las actuaciones correspondientes. Como indica el protocolo, se realizaron las diligencias de rigor y se adoptaron las medidas previstas por la normativa vigente.

