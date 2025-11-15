La emergencia económica y sus consecuencias llegan al Concejo con un extenso temario.

El lunes, desde las 19, se reunirá el Concejo en la sesión 18/25 que contempla varias notas: de la Unión Vecinal Infanta Isabel solicitando la intervención del Cuerpo, ante la difícil situación que atraviesa la institución; Marisa C. Ambrosetti, eleva propuesta para incorporar la canción “Yo te llevo”, como tono de espera telefónico en las dependencias municipales; propietarios de lotes del barrio Las Malvinas II, solicitan urgente tratamiento a las ordenanzas de adquisición de calle y cesiones; el Ejecutivo, solicita se declare de interés municipal la producción audiovisual Yo te llevo (Soy de Brandsen), de Cristian Pacheco y Pablo Ferrante y reconocimiento a la nómina de artistas participantes; y, proyecto de ordenanza sobre modificación del COUT.

RADICALES PREGUNTAN

Juntos por el Cambio intima al Ejecutivo a dar cumplimiento, en un plazo no mayor a 15 días hábiles, a los requerimientos efectuados por medio de diversas comunicaciones; el mismo bloque solicita a la Provincia que informe el motivo de la falta de obras para el Distrito en el presupuesto 2026; piden informes sobre contrataciones de máquinas viales con empresas y particulares durante el 2025; desarrollo del emprendimiento Malvinas; y que se proceda al desmalezamiento y mantenimiento de sectores donde se dificulta la visual y representan riesgo para la circulación vial.

NÚMEROS BAJO LA LUPA

La Libertad Avanza expresa que no se dispone en el Deliberativo de los elementos necesarios para validar la declaración de emergencia económica, financiera y administrativa solicitada por el Intendente, requiriendo la ejecución presupuestaria de recursos y gastos del Ejercicio Fiscal 2025; en igual sentido, Juntos solicita que, en un plazo no mayor a 5 días hábiles, remita al HCD la información necesaria para evaluar la pertinencia, alcance y ejecución de las medidas adoptadas en el marco de la emergencia municipal.

ROLDÁN

LLA presentó los siguientes proyectos de comunicación: informes sobre estado de ejecución del convenio y línea 3 del programa Municipios por la Igualdad; que se remita detalle sobre el destino específico de los fondos recibidos del programa Comunidades sin violencias; detalle tareas de recolección de ramas, residuos y mantenimiento en Gómez; informe sobre el cálculo de las tasas municipales vigentes: “metodología y criterios técnicos aplicados para la determinación de los valores de cada tasa y derecho municipal, relación entre dichos valores y el costo estimado de los servicios efectivamente prestados, parámetros utilizados para la estimación de gastos operativos, de personal y de mantenimiento vinculados a cada servicio, e informes técnicos, financieros o contables que hayan servido de base para la elaboración del presupuesto municipal del ejercicio en curso y que se acompañe estimación de gastos por área, programa y/o servicio, indicando los porcentajes de incidencia de cada rubro sobre el total presupuestado”.

BRONICARDI

Derecho al Futuro pide informes a la Intendencia sobre motivos por los cuales el Hospital se encuentra con falta de insumos médicos y materiales básicos de atención y medidas adoptadas para revertir dicha situación; pregunta por qué no se reglamentó ni ejecutó la Ordenanza 2.407, aprobada por unanimidad en la sesión 12/25, el 18 de agosto, “Protocolo Ciro”; y, suspensión de entrega de vales de garrafas y asistencia alimentaria de la secretaría de Desarrollo Social.

AGENDA

Dictámenes que se pondrán a votación: donación de la escultura de Francisco Rodríguez, homenaje a Tamara Castro; donación de red cloacal -Boxmark-; donación de lote a la Provincia -Educación-; emergencia económica, financiera y administrativa municipal hasta el 31 de diciembre; campaña de compras distendidas; adhesión a la Ley provincial 15.035, inclusión para personas con TEA; creación programa de promoción de energía solar residencial; e imposición de nombre a calles del barrio Fincas de Otto y área lindera a Parque Mendizábal.

Por Guillermo E. González

