Allanamiento y un detenido por robo de una camioneta

Una camioneta que había sido sustraída a comienzos de noviembre en el estacionamiento del Hospital Municipal Francisco Caram fue recuperada tras un allanamiento realizado hoy, en el marco de una investigación por hurto agravado de vehículo dejado en la vía pública.
El robo ocurrió el 7 de noviembre alrededor de la 1 de la madrugada, cuando el damnificado dejó su camioneta Toyota Hilux estacionada en el sector destinado al público sobre Ruta 29 y Calle 25. Al salir del centro de salud horas después, constató que el vehículo había sido sustraído por autores desconocidos. En el lugar había cámaras de seguridad y la víctima aportó documentación y datos del seguro, lo que permitió avanzar con la pesquisa.
Personal del Grupo Táctico Operativo llevó adelante diversas tareas investigativas que permitieron identificar a uno de los presuntos involucrados. Con esa información, la Justicia autorizó un allanamiento y una orden de detención.
El procedimiento se desarrolló en una vivienda ubicada en Calle Evita, entre Alsina y Mitre, en el partido de Esteban Echeverría. Allí se concretó la aprehensión de un joven de 24 años, señalado como uno de los participantes del hecho.
La causa continúa en trámite mientras se procura establecer la identidad de otros posibles implicados.
¡Sumate a la Comunidad InfoBrandsen!
Muchos portales como La Nación, Olé o Clarín optan por suscripciones pagas para acceder al contenido.
Nosotros nunca lo haremos.
Si nuestro contenido te gusta, te sirve o simplemente querés apoyar este proyecto independiente,
te invitamos a sumarte con un simple gesto: ¡invitarnos un cafecito! ☕
¡Muchas Gracias de parte de todo el equipo de InfoBrandsen!
COMUNIDAD INFOBRANDSEN
InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499
Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter
Sumate a nuestro canal de WhatsApp