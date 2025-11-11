El presidente de la Juventud Radical analizó en Grassi.com la situación del partido tras las elecciones y el rol que deberá asumir la nueva generación.

“Yo soy respetuoso de la experiencia de los militantes de toda la vida. Pero creemos que hoy deben entender que su rol es de docencia”.

En una extensa entrevista, Joaquín Vrancic, presidente de la Juventud Radical de Brandsen, se refirió al complejo presente que atraviesa la Unión Cívica Radical en Grassi.com (Estación Radio) tras las últimas elecciones legislativas provinciales y locales.

Desde el malestar por la ausencia de listas radicales en los comicios del 26 de octubre hasta la crisis interna del partido, el dirigente juvenil describió una etapa “crucial” donde, según afirma, la juventud aparece como el único motor posible de renovación.

“FUE UN CIMBRONAZO ENTRAR AL CUARTO OSCURO Y NO ENCONTRAR UN RADICAL”

Vrancic aseguró que a la militancia juvenil le dolió la falta de representación en la boleta provincial: “El de las elecciones del 7 de septiembre fue un cimbronazo muy fuerte, pero más fuerte fue el del 26 de octubre, al entrar al cuarto oscuro y no encontrar un radical para poder decir ‘yo voto convencido’. Creo que es la primera vez que nos sucede esto”, describió.

Ese vacío electoral, dijo, funcionó como una señal de alarma: “Interpretamos que es un momento bisagra. Y sí, estamos un poco revoltosos, un poco reaccionarios, pero es lo que hace falta. No es algo negativo; al contrario, es lo que nos vuelve a poner en movimiento”.

Días después de los comicios, la Juventud Radical difundió un comunicado crítico hacia la conducción provincial. Vrancic negó que haya sido producto de la bronca, pero sí de una profunda decepción: “No me caliento con los resultados electorales porque siempre se aprende. Pero sí fue una desilusión que el comité provincial no haya tenido la capacidad de unirse para armar una lista con un representante radical. Y si era necesario ir a una derrota, que fuera una derrota digna, no una falta total de representatividad”.

Esa declaración, sostuvo, también fue un gesto interno: “Tiene rebeldía, sí. Es decir: a pesar de lo que ustedes están haciendo, nosotros acá estamos y no vamos a aflojar”.

“LOS ADULTOS DEBEN ENTENDER QUE SU ROL NO ES DE DECISIÓN”

El presidente de la JR evitó confrontar de manera directa con los dirigentes tradicionales, pero admitió que el radicalismo necesita un cambio de conducción y de lógica interna: “Yo soy respetuoso de la experiencia de los militantes de toda la vida. No venimos a sacar a nadie, pero sí creemos que hoy los adultos deben entender que su rol es de docencia, de acompañamiento. No de decisión”.

Y remarcó el futuro del partido: “La juventud es la dueña de la esperanza en este momento. La renovación viene por nosotros, no por quienes lo llevaron a este presente”.

Frente a la pregunta sobre si el radicalismo está extinguido, Vrancic fue categórico: “Me juego mi militancia a que en cada municipio del país hay un comité y una juventud formada. Ayer mismo Franja Morada ganó en casi todas las universidades. Eso demuestra que el radicalismo no está muerto”.

Sin embargo, señaló que el partido perdió capacidad de captar el mensaje de la sociedad: “Nos hemos estancado hablando solo de la democracia y de Alfonsín. No voy a quitarle valor, pero a un chico de 20 años eso no le interesa porque nació con la democracia servida en bandeja. Tenemos que canalizar ese mensaje de otro modo”.

CRÍTICAS A LA GESTIÓN LOCAL

En el nudo de la entrevista, Vrancic opinó sobre la situación municipal y el manejo del intendente desde que asumió en 2023. Sin compartir la orientación del gobierno local, señaló errores de gestión y prioridades desalineadas: “Si nos enfocamos más en la manera de comunicar en redes sociales que en los sueldos del hospital, estamos errando gravemente”.

También se refirió al crecimiento de la planta de empleados municipales: “La municipalidad casi duplicó el número de trabajadores desde que asumió el intendente. Eso muestra una escasa capacidad de administrar los recursos”. Para el dirigente juvenil, la discusión no pasa por colores políticos sino por criterios: “No importa quién ganó a nivel nacional. Hay cuestiones básicas que deben estar claras para todos en un municipio. Y eso hoy no está pasando”.

Al hablar de la situación del país y de las medidas del gobierno nacional, Vrancic dejó su posición: “La gente siempre tiene la razón. Aunque yo no acompañé al gobierno nacional ni al municipal, tampoco voy a decir que quien lo votó no tiene derecho a reclamar. El voto no invalida un reclamo”.

Advirtió, sin embargo, que cada nivel de gobierno debe asumir su parte: “Hay que gestionar con prioridades claras. No todo puede justificarse con lo que pasa a nivel nacional”.

“ESTE PROCESO RECIÉN EMPIEZA”

Uno de los datos más relevantes que compartió Vrancic es que, lejos de retraerse, la militancia juvenil creció después de las elecciones: “Después de una derrota suelen quedar los soldados de siempre. Sin embargo, esta vez ocurrió lo contrario. La gente vio nuestra manera genuina de trabajar y eso trajo muchos chicos nuevos”.

Atribuyó este fenómeno a la presencia territorial durante la campaña: “Nos vieron en la calle, repartiendo boletas, fiscalizando, siendo los mismos que somos en cualquier ámbito de la vida. Eso generó confianza”.

Y concluyó: “Empezar cuando las cosas están bien es fácil. Empezar cuando las cosas están mal no es para cualquiera. Hoy hay un grupo muy valiente de chicos que decidieron sumarse; este proceso recién empieza».

ESCUCHÁ LA NOTA

